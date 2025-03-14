В центре Одессы застрелили активиста Демьяна Ганула - СМИ

В городе введен план-перехват "Сирена". Предварительно, стрелявший - человек в военной форме. Его разыскивают.

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Мужчина убит в Одессе. Вероятно, это Демьян Ганул / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, instagram.com/demian.ganul

Кратко:

В Одессе застрелили человека

Стрелок скрылся

Жертвой, вероятно, стал Демьян Ганул

В пятницу, 14 марта, в центре Одессы произошла стрельба. В результате погиб мужчина. По информации СМИ, неизвестный застрелил активиста Демьяна Ганула. Он умер от полученных ранений.

Сообщение о том, что неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города поступило на спецлинию 102 сегодня около 10:30, передает пресс-служба полиции.

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"Стрелок с места преступления скрылся. Потерпевший погиб. Все обстоятельства совершенного устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и криминалисты. Принимаются меры по задержанию стрелка. Подробности со временем", - говорится в сообщении правоохранителей.

В центре Одессы произошло убийство / facebook.com/gunp.odesa

В пресс-службе полиции не называют имя погибшего. По источникам РБК-Украина, в Одессе был застрелен активист Демьян Ганул.

Очевидцы сообщают, что мужчина перед тем, как получить ранения, от кого-то убегал. В него было сделано два выстрела.

В Одессе введен план-перехват "Сирена". Предварительно, стрелявший - человек в военной форме.

Обновлено. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в Одессу для расследования резонансного убийства выехала следственно-оперативная группа и криминалисты Центрального аппарата Национальной полиции во главе с Главой Нацполиции Иваном Выговским.

"Мне доложили информацию, которую удалось собрать по состоянию на данный момент. Есть конкретные зацепки. Оперативники и следственные полиции работают над установлением личности стрелка и его задержанием. Дополнительно замечу, что информация о том, что стрелок был одет в военную форму, не соответствует действительности", - написал он.

Полиция расследует убийство в Одессе / od.npu.gov.ua

Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 11 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие.

Кто такой Демьян Ганул

Демьян Ганул родился 6 октября 1993 года в с. Новоселица Кировоградской области, пишет Википедия.

Ганул - украинский общественный деятель, волонтер, блогер, зоо- и экозащитник, основатель и руководитель ОО Уличный фронт, участник Революции достоинства и противостояние. Экс-глава силового блока Правого Сектора в Одессе 2014-2016.

Участвовал в акциях в поддержку Украины и неоднократно проводил благотворительные сборы для военных. Выступал за демонтаж советских памятников, в частности российской императрице Екатерине.

Демьян Ганул / Фото: instagram.com/demian.ganul

В мае 2023 года Ганул сообщил о своем избиении якобы "неизвестными военными".

Также в Сети сообщали о нескольких скандалах, связанных с активистом. В 2023 году правоохранители остановили авто Ганула, в салоне автомобиля обнаружили оружие. Также была информация о нескольких ДТП с участием активиста.

В июле 2024 года одесский активист заявлял, что российские ресурсы "слили" в Сеть личную информацию о его родных и пообещали за нападение на него награду до 10 тысяч долларов. Он просил СБУ обеспечить его защиту.

В ноябре 2024 года Ганул стал участником конфликта с представителями ТЦК на мобильном блокпосту в Одессе. Его возмутило, что люди в камуфляжной форме разговаривали с ним на русском. Видео инцидента он опубликовал в Telegram.

Демьян Ганул женат. Недавно у него родилась дочь Сара.

Демьян Ганул / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/demian.ganul

Как писал Главред, 1 февраля неизвестный застрелил военнослужащего Полтавского РТЦК на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных в учебный центр. В Командовании Сухопутных войск ВСУ потребовали срочного расследования.

Также сообщалось, что правоохранители предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины. Оба фигуранта задержаны во время передачи денег за пистолет, который должен был стать орудием убийства.

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