В Киеве предотвратили убийство заместителя главы Минздрава

Оба фигуранта задержаны во время передачи денег за пистолет, который должен был стать орудием убийства.

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В Киеве предотвратили покушение на топ-чиновника / коллаж: Главред, фото: t.me/kyiv_pro_office

Вы узнаете:

Покушение на убийство чиновника из-за мести

Оба фигуранта задержаны

Правоохранители предотвратили убийство первого заместителя министра здравоохранения Украины. Об этом сообщили СБУ и Киевская городская прокуратура.

Следствие установило, что в октябре 2024 года в одной из больниц Киева умерла женщина в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП.

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"Первый заместитель министра, который является врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении. Несмотря на серьезные травмы в результате аварии, друзья женщины считали, что в ее смерти виноват именно врач, поэтому решили его убить", - говорится в сообщении.

По данным РБК-Украина, речь идет о первом заместителе главы Минздрава Сергее Дуброве.

Подозреваемые - мужчина и женщина, проживающие в Киевской области - следили за чиновником, арендуя автомобили и квартиру в жилом комплексе, где он проживает. Они приобрели оружие, из которого планировали застрелить врача. Также они долго ходили в частный тир и практиковали свои навыки по стрельбе.

Оба фигуранта задержаны во время передачи денег за пистолет, который должен был стать орудием убийства. До этого правоохранители задокументировали передачу аванса за оружие.

Задержанным сообщили о подозрении по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.14, ч.1 ст.115 УК Украины). Также решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Расследование ГБР и СБУ - последние новости

Как писал Главред, 6 января правоохранители задержали 30-летнего чиновника Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за взятки помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации.

Напомним, на Волыни правоохранители разоблачили 30-летнего военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который "сливал" стране-агрессору России места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции Украины.

Директор Департамента одного из крупнейших банков Украины задержан в Киеве за финансирование российской армии. Топ-менеджер банка регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок России.

Государственное бюро расследований разоблачило экс-чиновника Министерства обороны Украины и двух руководителей госпредприятия, которые поставили в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы.

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Кто такой Сергей Дубров Сергей Дубров родился в Гребенке на Полтавщине в 1978 году. Образование он получал в Национальном медицинском университете имени Богомольца, Национальном университете здравоохранения Украины имени Шупика и Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Дубров имеет несколько магистерских степеней – по специальностям "анестезиология и интенсивная терапия" и "государственное управление в сфере здравоохранения". В 2013 году чиновник защитил докторскую диссертацию, а в 2015 получил звание профессора. 3 2003 года по настоящее время Дубров работает как врач-анестезиолог отделения анестезиологии и интенсивной терапии (по совместительству). В период с 2006 по 2023 годы работал на различных должностях в Национальном медицинском университете имени Богомольца. Начиная с 2020 года, он исполнял обязанности заведующего кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии. Работать первым заместителем министра здравоохранения Сергей Дубров начал весной 2023 года. На официальной странице учебного заведения отмечается, что Сергей Дубров является выдающимся врачом-анестезиологом с многолетним опытом работы в операционной. Сергей Дубров – автор более 200 научных работ, в том числе 4 учебников, 2 монографий, 9 патентов, имеет 9 публикаций в изданиях, индексируемых в наукометрических базах Scopus и Web of Scince.

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