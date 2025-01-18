Спонсировал военных РФ: в Киеве задержан топ-банкир

Информацию о сборе денег на нужды оккупантов украинский банкир получал на тематических Telegram-каналах.

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В Киеве задержан топ-чиновник банка / коллаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Вы узнаете:

Топ-менеджер банка регулярно перечислял свои деньги оккупантам

Правоохранители устанавливают точные суммы его "донатов"

Злоумышленник находится под стражей

Директор Департамента одного из крупнейших банков Украины задержан в Киеве за финансирование российской армии. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Топ-менеджер банка регулярно перечислял свои деньги на нужды оккупационных группировок России.

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"Для этого уже после начала полномасштабной войны банкир открыл счет на одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж. В дальнейшем через эту платформу он переводил средства на цифровые кошельки оккупантов", - рассказали в ведомстве.

Правоохранители устанавливают точные суммы его "донатов".

"Информацию о сборе денег на нужды оккупантов украинский банкир получал на тематических Telegram-каналах. Во время обыска в доме задержанного обнаружен паспорт гражданина РФ, российские рубли, мобильные телефоны и компьютер с доказательствами злодеяний", - констатировали в СБУ.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование ГБР и СБУ - последние новости

Как писал Главред, 6 января правоохранители задержали 30-летнего чиновника Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за взятки помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации.

Напомним, на Волыни правоохранители разоблачили 30-летнего военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который "сливал" стране-агрессору России места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции Украины.

Государственное бюро расследований разоблачило экс-чиновника Министерства обороны Украины и двух руководителей госпредприятия, которые поставили в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы.

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Что за ведомство СБУ? Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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