Поставляли на фронт бракованные пулемёты: ГБР объявило о подозрение трём чиновникам

Бракованные пулеметы во время боевого применения не могли вести непрерывную стрельбу и после первых выстрелов вообще выходили из строя.

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Государственный бюджет понес немалые убытки / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео ГБР

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Чиновник и руководители госпредприятия поставляли военным бракованные пулеметы

Государственный бюджет понес убытки на более 193 млн гривен

Фигурантам объявили подозрения

Государственное бюро расследований разоблачило экс-чиновника Министерства обороны Украины и двух руководителей госпредприятия, которые поставили в боевые подразделения бракованные крупнокалиберные пулеметы. Об этом написали в пресс-службе ГБР.

В сообщении говорится, что при содействии Министерства обороны Украины, следователи ГБР установили, что чиновники должны были в 2022 году поставить на фронт 400 сертифицированных крупнокалиберных пулеметов.

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Вместо обещанного качественного оружия они провернули сделку, в результате которой военнослужащие получили дешевые аналоги, которые были не пригодны для использования. Кроме того, даже некачественных пулеметов была поставлена лишь часть от заявленного количества.

"200 закупленных за государственный счет пулеметов не имели никакой маркировки, соответствующей технической документации и никаких сопроводительных документов. Во время их боевого использования оружие не могло вести непрерывную стрельбу и после первых выстрелов вообще выходило из строя, из-за разрушения частей и механизмов", - пояснили в ГБР.

Следователи подсчитали и отметили, что из-за таких схем государственный бюджет понес убытки на более 193 млн гривен, а украинские военные подвергали себя опасности.

Расследование ГБР и СБУ - последние новости

Как писал Главред, 6 января правоохранители задержали 30-летнего чиновника Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за взятки помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации.

Впоследствии следователи Государственного бюро расследований разоблачили сотрудника Николаевского ТЦК и СП. Он участвовал в схеме заработка на пригодных для мобилизации военнообязанных. Они обещали повлиять на врачей, чтобы подделать медицинскую документацию с ложными диагнозами при прохождении ВВК. За это они просили вознаграждение в размере 4-5 тысяч долларов.

Напомним, на Волыни правоохранители разоблачили 30-летнего военнослужащего Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который "сливал" стране-агрессору России места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции Украины.

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Что такое ГБР? Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

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