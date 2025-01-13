Поймали с поличным: ГБР разоблачило схему продажи 'липовых' справок в ТЦК

Ключевые тезисы:
- Следователи ГБР задержали сотрудника Николаевского РТЦК и СП
- Он предлагал "помощь" желающим избежать мобилизации
- За это в ТЦК просили вознаграждение в размере 4-5 тысяч долларов
Следователи Государственного бюро расследований разоблачили сотрудника Николаевского РТЦК и СП. Он участвовал в схеме заработка на пригодных для мобилизации военнообязанных. Об этом говорится в сообщении ГБР.
Отмечается, что с начала прошлого года двое сотрудников николаевского РТЦК и СП предлагали "помощь" желающим избежать мобилизации.
Они обещали повлиять на врачей, чтобы подделать медицинскую документацию с ложными диагнозами при прохождении ВВК. За это они просили вознаграждение в размере 4-5 тысяч долларов.
По данным ГБР, за дополнительную оплату в среднем 3000 долларов военнообязанные снимались с воинского учета, или получали статус "годен для службы в ТЦК и СП и тыловых воинских частях".
В ведомстве подчеркнули, что 9 января 2025 года один из сотрудников ТЦК был задержан при получении от "клиента" 4500 долларов.
Скандалы с ТЦК - что известно
Напомним, как сообщал Главред, 6 января правоохранители задержали 30-летнего чиновника Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за взятки помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации.
Пресс-служба Государственного бюро расследований также сообщала, что сотрудники Одесского районного ТЦК, вероятно, требовали у военнообязанных деньги на блокпостах и предлагали "помощь" в оформлении отсрочки от мобилизации.
Кроме того, в сети распространили видео, на котором, вероятно, работники военкомата применяют физическую силу к гражданину, пытаясь его запихнуть в машину.
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Что такое ГБР?
Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.
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