Избили и силой запихнули в бус: Лубинец отреагировал на скандал с ТЦК во Львове

Инцидент произошел 7 января во Львове.

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Скандал с ТЦК / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, t.me/dmytro_lubinetzs

Ключевые тезисы:

Работники ТЦК применили физическую силу к мужчине

Лубинец направил официальные обращения в областной ТЦК и ГБР

Должностные лица, задействованные в конфликте, отстранены от исполнения служебных обязанностей

В сети распространили видео, на котором, вероятно, работники военкомата применяют физическую силу к гражданину, пытаясь его запихнуть в машину. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на этот инцидент.

Отмечается, что конфликт между гражданским и военными произошел во Львове. На кадрах видно, как работники ТЦК пытаются силой посадить мужчину в бус, а тот сопротивляется.

видео дня

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что на каждое нарушение в каждом регионе он всегда реагирует должным образом.

"Сегодня в сети распространяется видео со Львовщины, что, вероятно, работники ТЦК и СП избили мужчину. Мой представитель во Львовской области Тарас Подворный уже направил официальные обращения в областной ТЦК и СП, военную службу правопорядка, а также сообщит Государственное бюро расследований в случае подтверждения фактов применения физической силы", - подчеркнул он.

Омбудсман также подчеркнул, что когда нарушение прав человека будет подтверждено, он требует надлежащей реакции и привлечения виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Реакция ТЦК

В то же время, во Львовском областном ТЦК сообщили детали инцидента. Там рассказали, что 7 января группа оповещения Шевченковского РТЦК и СП города Львова на улице Малоголосковская обнаружила гражданина Украины, который нарушил правила ведения воинского учета и подлежал мобилизации. Также мужчина не имел при себе военно-учетных документов, поэтому ему предложили проследовать в Шевченковский РТЦК и СП для прохождения ВВК и определения степени годности к военной службе.

Военнообязанный отказался, начал оскорблять военнослужащих нецензурной лексикой и ударил одного из них локтем в лицо. В ответ на такое поведение представителями Шевченковского РТЦК и СП была применена физическая сила.

"Руководство Львовского ОТЦК и СП решительно осуждает применение силы со стороны военнослужащих Шевченковского РТЦК и СП к вышеупомянутому гражданину. Сейчас по данному факту назначено служебное расследование. Должностные лица, задействованные в конфликте, отстранены от исполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.

ТЦК - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 6 января правоохранители задержали 30-летнего чиновника Винницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки, который за взятки помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации.

28 декабря в Киевской области на одном из блокпостов произошел инцидент с участием ТЦК. По данным правоохранителей, во время проверки водитель отказался предоставить документы, подтверждающие его личность. После этого он продолжил движение автомобилем, при этом совершил наезд на работника ТЦК. В ответ на это работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу транспортного средства.

Кроме того, в Днепре мужчина на ходу выпрыгнул из автомобиля прямо на дорогу. В этот момент у него было окровавленное лицо. Оказалось, что это был автомобиль ТЦК и СП.

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Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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