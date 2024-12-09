Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ТЦК могут мобилизовывать украинцев и без полицейских - глава МВД

Виталий Кирсанов
9 декабря 2024, 11:15
651
Игорь Клименко признал, что со стороны сотрудников ТЦК и военнообязаных фиксируются превышения полномочий, но это "единичные случаи".
Клименко, полиция, ТЦК
Клименко считает, что ТЦК могут работать без полицейских / коллаж: Главред, фото: МВД Украины, Черниговский областной ТЦК и СП

Основные тезисы Клименко:

  • Полиция охраняет публичный порядок
  • ТЦК имеет все полномочия самим проверять документы граждан
  • Украинцы агрессивно реагируют на мобилизацию

Полицейские наделены функциями по охране правопорядка, поэтому сотрудники ТЦК могут выполнять задачи по мобилизации без полиции. Такое мнение выразил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет РБК-Украина.

"Мы работаем исключительно в рамках своих полномочий, мы охраняем публичный порядок. И несмотря на то, что ТЦК имеет все полномочия самим проверять документы граждан, они просят - это официальные запросы в Нацпол, чтобы мы сопровождали работников ТЦК", - сказал он.

видео дня

Клименко назвал "риторическим" вопрос, должна ли быть полиция с ТЦК, или имеет дела поважнее.

"Нужно смотреть на каждый регион и на возможности каждого подразделения ТЦК в этих регионах выполнять свои функции. Но, я думаю, ТЦК могут это делать и без Нацпола, они имеют соответствующие права", - заявил министр.

По его словам, определенные "единичные случаи" во время мобилизации, которые граждане "пытаются посмаковать", позже активно освещают российские пропагандисты, внося вклад в "немобилизацию".

"И люди начинают достаточно агрессивно реагировать. В некоторых случаях они правы - есть превышение полномочий с той или иной стороны, но это единичные случаи. В последние недели этих случаев нет, работает военная служба правопорядка и военное командование, чтобы минимизировать такие случаи", - отметил Клименко.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что нормы по зарплате на предприятиях, которые планируют забронировать своих сотрудников, являются справедливыми. Они отвечают принципу "Воюй или работай".

Спикер оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины Олег Домбровский заявил, что на сегодня Украина не имеет потребности в мобилизации мужчин 18-25 лет.

Председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что лица, которые в следующем году будут поступать в аспирантуру на контракт, вероятно, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации.

Читайте также:

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация Игорь Клименко ТЦК и СП
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Армия РФ проводит ротацию: противник готовится к новым штурмам

Армия РФ проводит ротацию: противник готовится к новым штурмам

12:30Украина
500 КАБов и более 400 дронов за неделю: Зеленский сделал заявление о массированных ударах РФ

500 КАБов и более 400 дронов за неделю: Зеленский сделал заявление о массированных ударах РФ

11:55Украина
Россияне приближаются к Покровску "не с позиции силы": в Forbes раскрыли план РФ

Россияне приближаются к Покровску "не с позиции силы": в Forbes раскрыли план РФ

11:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Батареи станут горячее за 5 минут: эксперт поделился простым способом

Батареи станут горячее за 5 минут: эксперт поделился простым способом

Где ошибка на картинке: лишь единицы найдут ответ за 4 секунды

Где ошибка на картинке: лишь единицы найдут ответ за 4 секунды

У Путина ответили Трампу и разразились "условиями" завершения войны

У Путина ответили Трампу и разразились "условиями" завершения войны

Путин выбрал новую цель и дату для удара Орешником: появился тревожный прогноз

Путин выбрал новую цель и дату для удара Орешником: появился тревожный прогноз

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

12:40

В 2025 году требования к выходу на пенсию станут жестче: ПФУ назвал новые правила

12:30

Армия РФ проводит ротацию: противник готовится к новым штурмам

11:55

500 КАБов и более 400 дронов за неделю: Зеленский сделал заявление о массированных ударах РФВидео

11:46

"Свалили все": россияне набросились на Кристину Орбакайте - что произошло

11:39

Россияне приближаются к Покровску "не с позиции силы": в Forbes раскрыли план РФ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:24

Картошка сварится в 2 раза быстрее: что добавить в кастрюлю

11:15

ТЦК могут мобилизовывать украинцев и без полицейских - глава МВД

11:00

Графики отключений света изменили: в Киеве и трех областях света будет меньше

10:31

Дроны "Sea Baby" устроили "ад" вертолетам и катерам РФ: уникальная операция СБУВидео

Реклама
10:30

Китайский гороскоп на завтра 10 декабря: Драконам - нервы, Лошадям - тревога

10:30

Армия РФ активизировала наступление на Курщине после периода затишья: в ISW описали ситуацию

10:24

"Дарила чувство безопасности": скорбящий Чак Норрис сообщил о горе в семье

09:57

Предательницу Ани Лорак застукали с российским певцом-путинистом - детали

09:52

Как быстро и надолго избавиться от неприятного запаха из слива раковины

09:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 декабря (обновляется)

09:44

"Есть две основные составляющие": эксперт назвал истинные цели визита Ермака в СШАВидео

09:35

В центре Донецка взорвали начальника Еленовской колонии: он погибВидео

09:21

$200 млрд и 700 тысяч человек: в Пентагоне назвали потери РФ на войне в Украине

09:09

"Лживая, дешевая": известная украинская юмористка "прошлась" по Тине Кароль

08:33

"Рамштайн" и военная помощь: Умеров и Остин провели телефонный разговор

Реклама
08:31

Отключение света в Украине — графики на 9 декабря (обновляется)

08:26

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

Оккупанты продвинулись вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области - Deep State

08:10

Сирийская катастрофа Кремлямнение

07:48

"Во сне я вижу": Ольга Сумская высказалась о скандале со своей сестрой

07:37

Чем отличаются 2 изображения дня рождения: только гений найдет отличия за 18 секунд

07:16

Падение режима Асада является поражением Путина — аналитики ISW

06:10

Россия проявляет террор гражданского населения Украинымнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 7 секунд найти судью

04:27

Почему во время взлета и посадки нужно поднимать шторки: жуткий ответ стюардессы

03:44

Гороскоп на завтра 10 декабря: Овнам - благословенный день, Рыбам - большая прибыль

02:30

Угроза окружения Торецка: в ВСУ сделали важное заявление

02:00

Миша Крупин признался, почему все еще не служит в ВСУ

01:30

Наталья Могилевская рассказала, с чего начались ее отношения с третьим мужем

00:30

"Роды прошли легко и красиво": Астафьева прокомментировала слухи о беременности

08 декабря, воскресенье
23:22

Трамп сделал громкое заявление после слухов о тайных переговорах с Путиным

22:46

США ударили по целям ИГИЛ в Сирии на фоне краха режима Асада: заявление Байдена

22:06

Соломия Витвицкая рассказала про героизм возлюбленного на фронтеВидео

22:03

Борт взлетел с базы РФ: СМИ раскрыли детали бегства Асада из Сирии

21:29

Батареи станут горячее за 5 минут: эксперт поделился простым способом

Реклама
20:52

Путин выбрал новую цель и дату для удара Орешником: появился тревожный прогноз

20:18

Бывшая жена Андрея Пятова засветилась в компании футболиста

19:57

"Первыми сбежали "шишки": в ГУР раскрыли, как РФ спасла Асада и генералов РФ

19:40

Переговоры Трампа с Путиным: эксперт раскрыл вероятный сценарийВидео

19:30

Свержение Асада и детали переговоров с Трампом: главные новости Украины (дайджест)

19:24

Похолодание, снег и дожди: когда в Украине резко изменится погода

19:10

Что потеряла Россия вместе с падением режима Асада в Сирии?мнение

18:58

РФ накопила ракеты для нового обстрела Украины: в ЦПД предупредили об опасности

18:56

Трамп намекнул на выход США из НАТО и выдвинул неожиданное условие

18:15

Свет будут выключать значительно меньше: графики отключений на 9 декабря

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять