ТЦК могут мобилизовывать украинцев и без полицейских - глава МВД

Игорь Клименко признал, что со стороны сотрудников ТЦК и военнообязаных фиксируются превышения полномочий, но это "единичные случаи".

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Клименко считает, что ТЦК могут работать без полицейских / коллаж: Главред, фото: МВД Украины, Черниговский областной ТЦК и СП

Основные тезисы Клименко:

Полиция охраняет публичный порядок

ТЦК имеет все полномочия самим проверять документы граждан

Украинцы агрессивно реагируют на мобилизацию

Полицейские наделены функциями по охране правопорядка, поэтому сотрудники ТЦК могут выполнять задачи по мобилизации без полиции. Такое мнение выразил министр внутренних дел Игорь Клименко, пишет РБК-Украина.

"Мы работаем исключительно в рамках своих полномочий, мы охраняем публичный порядок. И несмотря на то, что ТЦК имеет все полномочия самим проверять документы граждан, они просят - это официальные запросы в Нацпол, чтобы мы сопровождали работников ТЦК", - сказал он. видео дня

Клименко назвал "риторическим" вопрос, должна ли быть полиция с ТЦК, или имеет дела поважнее.

"Нужно смотреть на каждый регион и на возможности каждого подразделения ТЦК в этих регионах выполнять свои функции. Но, я думаю, ТЦК могут это делать и без Нацпола, они имеют соответствующие права", - заявил министр.

По его словам, определенные "единичные случаи" во время мобилизации, которые граждане "пытаются посмаковать", позже активно освещают российские пропагандисты, внося вклад в "немобилизацию".

"И люди начинают достаточно агрессивно реагировать. В некоторых случаях они правы - есть превышение полномочий с той или иной стороны, но это единичные случаи. В последние недели этих случаев нет, работает военная служба правопорядка и военное командование, чтобы минимизировать такие случаи", - отметил Клименко.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что нормы по зарплате на предприятиях, которые планируют забронировать своих сотрудников, являются справедливыми. Они отвечают принципу "Воюй или работай".

Спикер оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины Олег Домбровский заявил, что на сегодня Украина не имеет потребности в мобилизации мужчин 18-25 лет.

Председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что лица, которые в следующем году будут поступать в аспирантуру на контракт, вероятно, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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