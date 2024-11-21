Мобилизация аспирантов: в Раде ответили, будут ли они иметь отсрочку в 2025 году

Вопрос предоставления аспирантам отсрочки от мобилизации будет решаться Министерством образования и науки и Кабинетом Министров.

https://glavred.info/ukraine/mobilizaciya-aspirantov-v-rade-otvetili-budut-li-oni-imet-otsrochku-v-2025-godu-10616363.html Ссылка скопирована

Мобилизация аспирантов в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Основное:

Вероятно, аспиранты не будут иметь отсрочки от мобилизации

Решение об отсрочке от мобилизации аспирантов будет принято в конце 2024 или в начале 2025 года

Лица, которые в следующем году будут поступать в аспирантуру на контракт, вероятно, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации. Об этом заявил председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак в комментарии "УП. Жизнь".

По данным МОН, в 2024 году, аспиранты на контрактной основе имеют возможность учиться только по заочной или вечерней форме обучения, что не дает права на отсрочку от мобилизации.

видео дня

"Это было сделано из-за аномального превышения - в десятки раз - нормы желающих учиться на аспирантуре. Поэтому на этот год решили отказаться от дневной контрактной формы, но компенсировали это количеством бюджетных мест для тех, кто действительно хочет учиться. Также поставили своеобразный "фильтр" - вступительные экзамены для отбора абитуриентов", - сообщил Бабак.

При этом глава образовательного комитета ВРУ добавил, что скорее всего, в следующем году эту практику продолжат.

"Решение еще не принято. На одном из заседаний комитета вместе с Минобразования и науки мы проанализируем, какие результаты дало ограничение в этом году. Решение остается за МОН и Кабинетом министров. Сейчас нет законодательных предохранителей для ограничения доступа к контрактной аспирантуре", - отметил депутат.

По его словам, решение об отсрочке от мобилизации могут принять в конце 2024 года или в начале 2025-го.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на Financial Times, в Украине хотят мобилизовать 160 тысяч человек. В то же время некоторые источники издания на условиях анонимности заявляют о возможности призвать лишь до 100 тысяч человек.

В среду, 20 ноября, Верховная Рада поддержала законопроект №12104 о предоставлении права на отсрочку гражданским гражданам, которые прошли плен. Кроме этого, по словам народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, законопроект упрощает порядок предоставления отсрочки от мобилизации тем, чьи близкие родственники пропали без вести.

В то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что с 1 декабря 2024 года процесс бронирования работников от мобилизации будет доступен только в электронном виде через портал "Дія". По его словам, электронный формат позволяет оперативно предоставлять статус брони и отображать его в системе.

Читайте также:

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред