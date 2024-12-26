В крови выпал из окна машины: в ТЦК рассказали свою версию инцидента в Днепре

В ТЦК заявляют, что мужчина якобы сам виноват в своих травмах.

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Мужчина в крови выпал из машины ТЦК в Днепре / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

В Днепре мужчина на ходу выпрыгнул из автомобиля прямо на дорогу. В этот момент у него было окровавленное лицо. Оказалось, что это был автомобиль ТЦК и СП. В Днепропетровском военкомате рассказали свою версию случившегося.

Инцидент произошел еще 9 декабря этого года. В ТЦК отмечают, что мужчину задержали полицейские якобы за нарушение правил воинского учета. Вместе с военнослужащими РТЦК и СП его везли для составления протокола об административном правонарушении. В военкомате не отметили, куда именно везли мужчину. При этом там добавили, что у задержанного "были характерные признаки алкогольного опьянения".

В ТЦК заявляют, что мужчина якобы сам виноват в многочисленных порезах головы, рук и одежды.

видео дня

"Когда данный граждан услышал от военнослужащих, что его ожидает ответственность за нарушение правил воинского учета и правовой нигилизм, он пытался сначала сломать дверь и выпрыгнуть на полном ходу. Поскольку дверь открыть у данного гражданина не получилось, он выбил окно автомобиля и начал на ходу вылезать на проезжую часть. Из-за своих неадекватных действий данный гражданин получил многочисленные порезы о стекло головы, рук, одежды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас этот человек находится в розыске. При этом в ТЦК намекнули на то, что само видео содержит не полную информацию и может быть "вбросом".

"Если вы встречаете в сети очередное видео о "злоупотреблениях" и "нарушении прав" со стороны ТЦК и СП - проверяйте источники и полноту информации и не доверяйте "вбросам", которые либо сами являются элементами враждебной пропаганды, либо используются ею для информационно-психологического воздействия", - говорится в сообщении.

Смотрите видео об инциденте с ТЦК в Днепре:

Мужчина в крови выпал из машины ТЦК в Днепре / фото: скриншот

Инцидент с "выкуриванием" из авто - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 19 декабря в сети разлетелось скандальное видео. На нем в Вышгороде Киевской области полицейские и люди в военной форме пытались заставить мужчину выйти из машины для проверки военно-учетных данных.

В Министерстве обороны Украины заявили, что такие действия противоречат закону и принципам службы в ВСУ. Известно, что проводится проверка и устанавливаются причастные к этой ситуации лица.

Кроме того, полиция Киевской области начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде. Там акцентировали на том, что работники полиции, зафиксированные на видео, несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевской области.

Вскоре водитель рассказал детали. Водитель категорически против того, чтобы в прессе называлась его фамилия.

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