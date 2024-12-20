Инцидент с "выкуриванием" мужчины из авто в Вышгороде: водитель рассказал детали

Водитель категорически против того, чтобы в прессе называлась его фамилия.

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"Выкуривание" мужчины из авто / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Крвтко:

Мужчины в форме пытались "выкурить" из авто мужчину

Водитель отказался рассказывать подробно об обстоятельствах инцидента

Он добавил, что со своими проблемами разберется сам

Водитель, которого в Вышгороде пытались "выкурить" мужчины в военной форме (в соцсетях пишут, что это, вероятно, были представители ТЦК) из автомобиля, впервые рассказал свою версию случившегося. Об этом сообщает ТСН.ua.

В частности, водитель сказал, что категорически против того, чтобы в прессе называлась его фамилия и сообщил, что не желает рассказывать подробно об обстоятельствах инцидента с "выкуриванием".

видео дня

На предложение рассказать о том, что произошло, водитель Антон сказал следующее: "Я не террорист и мне славы не надо. Кто-то захочет меня использовать в политических целях, кто-то захочет ордена заработать. Жаль, что все так получилось и имело такую публичную огласку".

"У меня есть свои жизненные проблемы, я приехал по личным делам в Вышгород. Мне надо закрыть эти вопросы за пару дней и чтобы я не был на слуху. У меня есть больная мама, ей уже позвонили родственники, она переживает... Моя мама без меня не сможет, она всегда рассчитывает на меня. Ну получилась такая ситуация, которая получилась. Получилась такая случайность. Я не хочу, чтобы из этого делали теракт. Мне этого не надо. Никто не стрелял, не было телесных повреждений. Просто была случайность", - добавил он.

На вопрос о том, будет ли он подавать жалобы, водитель ответил, что "со своими проблемами разберусь сам".

Инцидент с "выкуриванием" из авто - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 19 декабря в сети разлетелось скандальное видео. На нем в Вышгороде Киевской области полицейские и люди в военной форме пытались заставить мужчину выйти из машины для проверки военно-учетных данных.

В Министерстве обороны Украины заявили, что такие действия противоречат закону и принципам службы в ВСУ. Известно, что проводится проверка и устанавливаются причастные к этой ситуации лица.

Кроме того, полиция Киевской области начала служебное расследование по факту инцидента в Вышгороде. Там акцентировали на том, что работники полиции, зафиксированные на видео, несли службу в составе группы реагирования патрульной полиции Вышгородского районного управления полиции Киевской области.

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