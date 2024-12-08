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Мобилизация в Украине с 20 лет: в Раде сделали новое заявление - что известно

Юрий Берендий
8 декабря 2024, 15:29
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В Раде опровергли информацию западных СМИ о якобы обсуждении снижения мобилизационного возраста в Украине до компромиссных 20 лет.
Мобилизация в Украине с 20 лет: в Раде сделали новое заявление - что известно
В Раде прокомментировали информацию СМИ о снижении мобилизационного возраста / Коллаж Главред, фото: Главред, УНИАН

Коротко:

  • Верховная Рада не рассматривает какие-либо законопроекты по снижению мобилизационного возраста
  • Женщины могут быть мобилизованы только по добровольному согласию

В Верховной Раде Украины пока не рассматривают законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста или принудительной мобилизации женщин. Об этом заявил Федор Вениславский, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности в комментарии для "РБК-Украина".

"Никаких законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста с 25 до 18 или до 20 лет - ни в парламенте в целом, ни в профильном комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в частности - не рассматривается", - отметил он.

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Он пояснил, что в комитет не поступали законопроекты или предложения о внесении изменений в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", который определяет, что граждане Украины до 25-летнего возраста не подлежат призыву по мобилизации.

Также Вениславский подчеркнул, что отсутствуют какие-либо обсуждения относительно обязательной мобилизации женщин, даже если они являются военнообязанными или пройдут базовую военную подготовку.

Согласно действующему законодательству, женщины могут быть мобилизованы только по их добровольному согласию.

"Все остальные заявления, в том числе касающиеся принудительной мобилизации 18-24-летних после прохождения ими базовой военной службы - это манипуляции и спекуляции. В том числе со стороны отдельных наших коллег", - добавил Вениславский.

Что этому предшествовало

Издание Washington Post сообщило, что Украина под давлением со стороны Соединенных Штатов обсуждает возможность уменьшения призывного возраста до 18 лет. В то же время украинские законодатели якобы предложили альтернативный компромисс - установить минимальный призывной возраст на уровне 20 лет.

Мобилизация в Украине с 20 лет: в Раде сделали новое заявление - что известно
Что известно о новых правилах бронирования в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул необходимость сложных решений по дальнейшей мобилизации в Украине для противодействия российской агрессии. Об этом он заявил во время брифинга в Брюсселе после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО.

В то же время, старший лейтенант батальона "Свобода" Андрей Кривущенко отметил, что обсуждение темы мобилизации 18-летних становится все более частым, но Украина не может мобилизовать всю нацию. По его словам, это требует тщательного подхода.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин высказал мнение, что ключевой проблемой является нехватка оружия для обеспечения уже мобилизованных военных. Он связывает это с задержками поставок военной помощи от западных партнёров, что затрудняет любое расширение мобилизационного ресурса.

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Кто такой Федор Вениславский?

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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