Падение режима Асада в Сирии: что изменится в войне РФ против Украины - СНБО

Падение режима Асада в Сирии никак не повлияет на ход войны России против Украины, ведь экономика РФ и так перегрета, отметил Андрей Коваленко.

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Как изменится война в Украине после падения режима Асада в Сирии / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Коваленко:

Вследствие падения режима Асада, РФ теряет влияние и ключевые базы в регионе

Главная причина провала РФ - ликвидация Евгения Пригожина

Катастрофа РФ в Сирии никак не повлияет на ход войны в Украине

Режим Башара Асада в Сирии потерпел крах, что привело к потере Россией ключевого влияния на Ближнем Востоке, в частности логистических баз в регионе. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

По его мнению, главной причиной провала России в Сирии стало уничтожение Владимиром Путиным Евгения Пригожина и ликвидация группы "Вагнер". Пригожин долгое время формировал сеть влияния России в регионе, где Сирия играла роль стратегического узла для выхода на Африканский континент и обеспечения военно-морского присутствия в Средиземном море. После его ликвидации эта система начала разрушаться.

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"Теперь роль России в Африке также будет ослабевать. Сейчас Москва пытается обвинять Иран в том, что тот слил Сирию", - отмечает Коваленко.

Он отметил, что так называемая "ось зла" не является настоящим альянсом, а скорее временным клубом по интересам, который склонен к распаду, подобно карточному домику.

"Многие говорят, что Россия теперь сконцентрирует силы для войны в Украине. Они и так перегревают экономику для войны в 2025 году, но протянуть в долгую без непопулярной мобилизации они уже не смогут. И Сирия никак не влияет на способность РФ в нашей войне", - резюмировал руководитель Центра противодействия дезинформации.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска начали массово покидать территорию Сирии, эвакуируя корабли с базы в Тартусе и вывозя остатки вооружения самолетами с авиабазы Хмеймим. По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, быстрое падение режима Башара Асада привело к хаотичному бегству российского контингента.

Сирийские повстанцы захватили Дамаск и свергли правящий режим. Есть версии, что Башар Асад покинул страну и, возможно, погиб в авиакатастрофе. Самолет Ил-76, на котором он, вероятно, находился, исчез с радаров. Однако существуют предположения, что Асаду удалось сбежать в Москву.

Таким образом, режим, который долгое время поддерживала Россия, прекратил существование. Это произошло на фоне отсутствия организованного сопротивления со стороны сирийской армии. В Дамаске ситуация остаётся напряжённой, а события вокруг свержения режима вероятно окажут значительное влияние на регион.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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