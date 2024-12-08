'Решающие недели для Украины': экс-глава МИД объяснил, чего ждать от плана Трампа

Экс-глава МИД Украины отметил, что Украина не примет никакого "плана капитуляции" и должна навязывать команде Трампа собственное видение окончания войны.

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Чего ждать Украине от "мирных планов" Трампа / Коллаж Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, УНИАН

О чем сказал Владимир Огрызко:

Следующие недели будут решающими для Украины

Верить псевдопланам якобы Трампа о скором окончании войны - преждевременно

Украина должна навязывать администрации Трампа собственный план окончания войны

Следующие недели станут решающими для того, чтобы объяснить Трампу истину о том, что если он стремится войти в историю рядом с Рейганом или другими великими американскими президентами, он не может позволить себе поражение и любые уступки России. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По мнению Огрызко, простые параллели свидетельствуют о том, что доверять заявлениям о якобы планах Трампа завершить войну в Украине преждевременно - поспешно.

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"Украине нужно не бояться каких-то "планов", а навязывать свою позицию и свои планы, чтобы те планы, которые потом будут кем-то подготовлены, максимально учитывали украинскую позицию. Это сейчас ключевое", - отмечает дипломат.

Он отмечает, что обсуждение таких инициатив, как "план Келлога" или другие подобные, являются политическими фантазиями без реальной основы.

Дипломат также скептически относится к идеям замораживания войны в Украине, особенно если эти планы предусматривают постепенное снятие санкций с России. Огрызко называет эти сценарии фикцией, выражением желаемого мышления со стороны отдельных групп новой администрации США, которые, вероятно, тестируют возможные реакции.

"Я бы очень спокойно, без эмоций поблагодарил господина Келлога за этот "план", а потом предложил бы посмотреть на наш план (а он у нас уже есть) и выяснить, где у нас есть совпадения, где - разногласия, и как нам из этого выходить", - указывает он.

Огрызко отмечает, что Украина не будет принимать ни одного "плана поражения", который противоречит ее национальным интересам, и этот подход является категорическим.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Мирный план Трампа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, представители администрации избранного президента США Дональда Трампа изменили свою риторику относительно войны России против Украины, и она теперь существенно отличается от позиций, озвученных во время предвыборной кампании. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак отметил, что встреча во Франции между сторонами стала лишь началом обсуждений. Работа над новыми инициативами будет продолжаться до инаугурации Трампа, и, возможно, появится новый "перспективный формат".

Сам Дональд Трамп, комментируя ситуацию относительно войны в Украине, отметил необходимость прекращения огня и начала мирных переговоров. По его словам, обе стороны понесли значительные потери, а Кремль потерял около 600 тысяч солдат. На своей платформе Truth Social Трамп также призвал Владимира Путина сделать шаг навстречу миру.

Во время визита в США Андрей Ермак предложил администрации Трампа вести боевые действия до возвращения Украиной границ по состоянию на 2022 год и предусмотреть вступление Украины в НАТО. Однако, по словам политического обозревателя Юлии Забелиной, эти предложения встретили прохладную реакцию и вызвали негативные комментарии среди представителей команды Трампа.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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