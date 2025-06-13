Чернобаевка: интересные факты об украинском селе, которое стало легендарным

Вы узнаете:
- Как малоизвестное село стало символом сопротивления
- Что говорят о Чернобаевке историки и блогеры
- Почему оккупанты теряли силы именно в этом месте
До 2022 года село Чернобаевка оставалось малоизвестным даже для многих украинцев. Но полномасштабная война в корне изменила ситуацию - сейчас о Чернобаевке знают не только в Украине, но и далеко за ее пределами.
Главред решил рассказать, как обычное степное село на юге Украины стало символом военной выдержки и героизма.
Об уникальной истории населенного пункта делится Богдан Когут, режиссер и блогер YouTube-канала "Останній Гетьман".
Вам также может быть интересно: Некоторые о ней даже не слышали: названо старейшее государство в мире.
Как возникла Чернобаевка
По его словам, село имеет глубокие исторические корни. Считается, что Чернобаевку основал в конце XVII века запорожский казак Петр Чернобай. А одна из легенд связывает название с казаком по прозвищу Чернобров, которого товарищи называли "Черным Баем", что означает "черный властелин".
Хотя официально Чернобаевка как административная единица появилась в 1923 году в результате объединения трех хуторов, история этого места гораздо древнее - отмечает блогер. Село расположено в степной зоне на юге Украины, недалеко от Херсона.
Как Чернобаевка стала легендой войны
В 2006 году местный аэропорт получил статус международного. Однако настоящую популярность Чернобаевка получила в 2022 году, когда в первый день полномасштабной войны российские войска атаковали аэропорт, пытаясь закрепиться на подступах к Херсону.
Однако агрессор просчитался: сложная география местности и узкие проходы стали преимуществом для украинских защитников. Войска РФ терпели сокрушительные поражения каждый раз, когда пытались продвинуться. По словам Когута, в Чернобаевке произошло более десяти масштабных боев, в которых оккупанты теряли технику и личный состав.
Эти события войдут в историю как уникальный пример военной бездарности со стороны командования РФ и исключительной стойкости украинских защитников. Чернобаевка стала символом, который объединил украинцев в вере в победу.
Подробнее о Чернобаевке смотрите в видео:
Читайте также:
- Черкассы: малоизвестные детали об истоках названия города, которые вас удивят
- Что означает название "гривна" и откуда это слово происходит: что вы не знали о нацвалюте
- Что не так с копейками: малоизвестная история монет в Украине
О ютуб канале "Останій гетьман"
На этом канале режиссер и блогер публикует видео об Украине и украинцах, где рассказывает о людях, которые повлияли на историю нашей страны, а также о знаковых событиях, которые здесь происходили. Он также рассказывает об истории основания украинских городов и сел. Автор считает, что YouTube - это не только место для развлечений, но и источник познания.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред