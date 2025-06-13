Чернобаевка: интересные факты об украинском селе, которое стало легендарным

Село, о котором знали только местные, привлекло внимание всего мира из-за провалов армии РФ во время вторжения.

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Отсюда началась неудача великой армии / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как малоизвестное село стало символом сопротивления

Что говорят о Чернобаевке историки и блогеры

Почему оккупанты теряли силы именно в этом месте

До 2022 года село Чернобаевка оставалось малоизвестным даже для многих украинцев. Но полномасштабная война в корне изменила ситуацию - сейчас о Чернобаевке знают не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Главред решил рассказать, как обычное степное село на юге Украины стало символом военной выдержки и героизма.

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Об уникальной истории населенного пункта делится Богдан Когут, режиссер и блогер YouTube-канала "Останній Гетьман".

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Как возникла Чернобаевка

По его словам, село имеет глубокие исторические корни. Считается, что Чернобаевку основал в конце XVII века запорожский казак Петр Чернобай. А одна из легенд связывает название с казаком по прозвищу Чернобров, которого товарищи называли "Черным Баем", что означает "черный властелин".

Хотя официально Чернобаевка как административная единица появилась в 1923 году в результате объединения трех хуторов, история этого места гораздо древнее - отмечает блогер. Село расположено в степной зоне на юге Украины, недалеко от Херсона.

Как Чернобаевка стала легендой войны

В 2006 году местный аэропорт получил статус международного. Однако настоящую популярность Чернобаевка получила в 2022 году, когда в первый день полномасштабной войны российские войска атаковали аэропорт, пытаясь закрепиться на подступах к Херсону.

Однако агрессор просчитался: сложная география местности и узкие проходы стали преимуществом для украинских защитников. Войска РФ терпели сокрушительные поражения каждый раз, когда пытались продвинуться. По словам Когута, в Чернобаевке произошло более десяти масштабных боев, в которых оккупанты теряли технику и личный состав.

Эти события войдут в историю как уникальный пример военной бездарности со стороны командования РФ и исключительной стойкости украинских защитников. Чернобаевка стала символом, который объединил украинцев в вере в победу.

Подробнее о Чернобаевке смотрите в видео:

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О ютуб канале "Останій гетьман" На этом канале режиссер и блогер публикует видео об Украине и украинцах, где рассказывает о людях, которые повлияли на историю нашей страны, а также о знаковых событиях, которые здесь происходили. Он также рассказывает об истории основания украинских городов и сел. Автор считает, что YouTube - это не только место для развлечений, но и источник познания.

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