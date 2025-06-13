Некоторые о нем даже не слышали: названо самое старое государство в мире

История основания старейшего государства в мире.

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Какое самое старое современное государство в мире / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какое государство считается самым старым

Когда его основали

Земле примерно 4,54 миллиарда лет. Поэтому неудивительно, что одни страны намного старше других.

Главред решил разобраться, какая страна мира самая старая.

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Когда возникло самое старое государство

Автор YouTube-канала История для взрослых рассказал, что старейшим государством в мире является карликовая и солнечная республика Сан-Марино, которая со всех сторон окружена Италией. Ее день рождения - 3 сентября 301 года.

Известно, что основателем страны был Маринус - христианин, который бежал от преследований со стороны римских императоров.

"Сначала он осел в Римене, а затем перебрался на соседнюю гору Титана, где жил отшельником. Впоследствии к нему присоединились другие христиане. Так возникло поселение, которое превратилось в целую страну с собственным устройством", - говорится в видео.

Автор канала также добавил, что перед смертью Маринус завещал оставаться свободными и от того, и от другого человека, имея в виду римского императора и Папу Римского.

"Реальную независимость Сан-Марино получила в 6 веке. Маринус был канонизирован как святой, и день его памяти, который приходится на 3 сентября, считается днем основания Сан-Марино", - подытожил автор видео.

Какое самое старое современное государство в мире - видео:

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