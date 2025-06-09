Историк раскрыл первое название Львова и его возраст

По словам историка. название города привязывалось не только к имени Лев, но и к названию животного.

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Историк сказал, какое первое название Львова / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Откуда пошло название города Львов

Сколько лет городу

Львов у многих местных и туристов ассоциируется с узкими и уютными улочками, где воздух пахнет кофе и шоколадом. Однако мало кто действительно задумывался над тем, какое первое название Львова. Главред решил выяснить, что скрывается за современным названием города.

Доцент кафедры исторического краеведения Львовского национального университета имени Ивана Франко Иван Федык в комментарии УНИАН рассказал, что город назван в честь сына короля Даниила - Льва. Первое название города именно Львов.

Кроме того, он добавил, что многие люди называют Львов "місто Лева", но правильнее - "місто Льва".

"Возникли различные интерпретации названия, привязанные ко льву - то есть не к самому королевичу, а собственно к этому альфа-хищнику. Мы знаем, что на гербе Львова изображен этот хищник, сам королевич Лев был назван в его честь, поэтому в переносе значения нет ничего удивительного", - рассказал Федык.

Историк объяснил, что на латыни современный город Львов называется Leopolis (с латинского leo - лев, а polis - город). Отсюда можно сделать вывод, что название привязывалось не только к имени Лев, но и к названию животного.

Федик также рассказал о годе основания Львова.

По его словам, принято считать, что город основали в 1256 году, ведь именно в этом веке появилось первое упоминание. Однако это ошибочное утверждение.

Он объяснил, что в Галицко-Волынской летописи вот как упоминается этот город: "Вспыхнул пожар в Холме, и его было видно... из Львова". Из этой фразы можно сделать вывод, что Львов уже существовал в 1256 году как город. И, очевидно, был основан намного раньше.

Многие историки и археологи пытались установить окончательную дату основания Львова, однако сделать это сложно из-за отсутствия древних письменных упоминаний о городе.

Интересные факты о Львове - смотрите видео:

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