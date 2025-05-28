Киевлян обманывают о возрасте Киева: историк рассекретил дату основания столицы

Популярная версия о том, что Киеву 1543 года, не имеет никакого исторического основания, рассказал историк, развенчав главный миф о дате основания столицы.

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Сколько лет Киеву - историк рассекретил дату основания Киева / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем идет речь в материале:

Какая дата основания Киева

Сколько лет Киеву на самом деле

Почему Киеву не 1543 года

1543 года Киеву - такую цифру ежегодно озвучивают чиновники на День города, поздравляя жителей с очередным "юбилеем". Но это, по словам профессионального историка Александра Алферова это сплошной вымысел.

Главред выяснил, сколько лет Киеву сейчас.

"Киеву 1543 года. Но это, друзья, миф. И я сейчас вам все объясню", - заявляет эксперт.

По его словам, популярная дата основания столицы (482 год) не имеет никакого исторического подтверждения.

В каком году праздновали 1500 лет Киеву

"В 1982 году было решено отпраздновать символическую дату со дня основания Киева. И этой датой стали условные 1500 лет. Никаких источников и никаких упоминаний о том, что 1540 лет назад, то есть в 482 году, был основан Киев, не существует", - объясняет историк .

То есть в основе так называемого "юбилея" лежит обычная советская инициатива - придуманная для красивой цифры. Но впоследствии в Киеве поверили, что это настоящая дата.

Смотрите видео о том, сколько лет Киеву сегодня:

"Досчитывать эти цифры до 1500 стали недавно, лет 13-15 назад, когда в Киеве чиновники абсолютно поверили, что в 1982 году праздновали не условную дату, а конкретный юбилей", - отмечает Алферов.

Сколько на самом деле лет Киеву

Вопрос о реальном возрасте города значительно сложнее, чем кажется.

"Потому что что такое Киев? Сколько лет городу, который имеет свою площадь, улицы, оборонительные сооружения, власть, иерархию или, например, поселению с непрерывной жизнью на этой территории?" - подчеркивает историк.

Он напоминает, что еще во времена Ярослава Мудрого киевляне собирались праздновать тысячу лет Киева. Потому что они верили, что начало мсту дал апостол Андрей. Собственно, именно в XI веке и началась сакрализация Киева - его сравнивали с Иерусалимом, а именно население руси (древних украинцев) считали "богоизбранным народом".

Киев - второй Иерусалим

Идея Киева как "святого города" появилась еще в XI веке. По словам Алферова, Киев во времена Ярослава Мудрого начинают строить очень стратегически интересным образом. Киев подражает в архитектуре Константинополю. Константинополь, в свою очередь, подражает Иерусалиму.

Эта идея имела глубокую религиозную подоплеку, ведь Киев сакрализовался как город, связанный с обетованиями Христа. В 1030-х годах началась масштабная застройка города, которую историк связывает с символической датой - тысяча лет со дня распятия Христа.

"Именно поэтому Ярослав Мудрый развивает сакральный Киев, напоминая второй Иерусалим", - объясняет Алферов.

Кто основал Киев и в каком году

Еще один элемент сакрализации столицы - апокрифическая легенда об апостоле Андрее.

"По легендам, которые были известны исключительно в Киеве, апостол Андрей пришел... на горы Киевские, установил крест и сказал, что здесь воссияет Благодать Господня и будет город великий", - рассказывает историк.

Смотрите видео об истории Киева:

И хотя это не является документальным основанием, именно эта легенда "дала начало тому, что люди в 11-м веке поняли: если апостол Андрей имел здесь проповеди, то были люди, которые там и стали жить дальше. И это Киев", - добавляет эксперт.

Почему миф о "482 годе" до сих пор живет

Причины популярности мифа историк объясняет просто: желание иметь круглую, красивую дату и политическое удобство. Но для истории это - вредно.

"Дата эта была высосана из пальца. Просто решили отпраздновать круглый юбилей", - констатирует он.

И хотя ученые до сих пор спорят о точной дате возникновения Киева, историк подчеркивает, что никаких подтверждений того, что Киев основан в 482 году, не существует.

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Кто такой Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины. Автор более 100 научных статей; автор и соавтор книг, передает Википедия.

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