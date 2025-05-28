Германия вооружит Украину дополнительно на 5 млрд евро - детали

Кратко:
- Документы подписали Умеров и Писториус
- Системы вооружения будут быстро доступны для ВСУ
Украина получит от Германии дополнительную военную помощь на общую сумму 5 млрд евро. Об этом сообщило Министерство обороны ФРГ.
Отмечается, что сегодня Украина и Германия подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства. Также был заключен контракт между Украиной и немецкой оборонной промышленностью.
Соответствующие документы подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Так, Германия будет финансировать производство дальнобойных вооружений в Украине. Значительное количество систем дальнобойного оружия должно быть произведено уже в 2025 году.
"Системы вооружения будут быстро доступны для вооружённых сил Украины - первые из них могут быть развернуты уже через несколько недель. Поскольку они уже введены в эксплуатацию в украинских вооружённых силах, дополнительной подготовки не требуется", - говорится в сообщении.
Германия также продолжит поставлять боеприпасы для различных систем вооружения, в частности для важных систем ПВО. Также Германия будет поставлять Украине дополнительные системы наземного вооружения и стрелковое оружие.
Кроме того, Умеров и немецкая оборонная компания Diehl подписали контракт на поставку систем ПВО и соответствующих боеприпасов в Украину.
Помощь Германии будет направлена на ремонтные мощности в Украине. С этой целью оборонные компании обеих стран договорились о создании совместного предприятия.
Отмечается, что средства на всю эту помощь выделят из уже одобренных Бундестагом фондов.
"Частично прямые инвестиции в украинскую оборонную промышленность и сотрудничество между оборонными компаниями стран являются целью немецкого правительства для долгосрочного и устойчивого укрепления обороноспособности Украины", - отметили в министерстве.
Позиция Германии относительно войны в Украине - последние новости
Недавно, как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул свою решимость поддерживать Украину, в том числе и в контексте поставок вооружения без ограничений по дальности.
Напомним, Мерц призвал китайского лидера поддержать усилия европейских стран и США для прекращения огня между Украиной и страной-агрессором Россией, ведь убежден, что это может помочь положить конец войне.
Ранее канцлер ФРГ прокомментировал ситуацию вокруг инициатив по прекращению огня в Украине. По его мнению, инициатива по переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным вряд ли приведет к реальному решению конфликта.
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