Германия вооружит Украину дополнительно на 5 млрд евро - детали

Значительное количество систем дальнобойного оружия должно быть произведено уже в 2025 году.

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Документы подписали Умеров и Писториус / коллаж: Главред, фото: bmvg.de

Кратко:

Документы подписали Умеров и Писториус

Системы вооружения будут быстро доступны для ВСУ

Украина получит от Германии дополнительную военную помощь на общую сумму 5 млрд евро. Об этом сообщило Министерство обороны ФРГ.

Отмечается, что сегодня Украина и Германия подписали соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства. Также был заключен контракт между Украиной и немецкой оборонной промышленностью.

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Соответствующие документы подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Так, Германия будет финансировать производство дальнобойных вооружений в Украине. Значительное количество систем дальнобойного оружия должно быть произведено уже в 2025 году.

"Системы вооружения будут быстро доступны для вооружённых сил Украины - первые из них могут быть развернуты уже через несколько недель. Поскольку они уже введены в эксплуатацию в украинских вооружённых силах, дополнительной подготовки не требуется", - говорится в сообщении.

Германия также продолжит поставлять боеприпасы для различных систем вооружения, в частности для важных систем ПВО. Также Германия будет поставлять Украине дополнительные системы наземного вооружения и стрелковое оружие.

Кроме того, Умеров и немецкая оборонная компания Diehl подписали контракт на поставку систем ПВО и соответствующих боеприпасов в Украину.

Помощь Германии будет направлена на ремонтные мощности в Украине. С этой целью оборонные компании обеих стран договорились о создании совместного предприятия.

Отмечается, что средства на всю эту помощь выделят из уже одобренных Бундестагом фондов.

"Частично прямые инвестиции в украинскую оборонную промышленность и сотрудничество между оборонными компаниями стран являются целью немецкого правительства для долгосрочного и устойчивого укрепления обороноспособности Украины", - отметили в министерстве.

Позиция Германии относительно войны в Украине - последние новости

Недавно, как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул свою решимость поддерживать Украину, в том числе и в контексте поставок вооружения без ограничений по дальности.

Напомним, Мерц призвал китайского лидера поддержать усилия европейских стран и США для прекращения огня между Украиной и страной-агрессором Россией, ведь убежден, что это может помочь положить конец войне.

Ранее канцлер ФРГ прокомментировал ситуацию вокруг инициатив по прекращению огня в Украине. По его мнению, инициатива по переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным вряд ли приведет к реальному решению конфликта.

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