"Война до июня 2026 года": Зеленский сказал, как ускорить окончание боевых действий

Необходимы новые сильные санкционные пакеты против РФ, уверен президент.

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Зеленский сказал, как ускорить окончание боевых действий / коллаж: Главред, фото: скриншот Офіс Президента України

Кратко:

Зеленский надеется, что будет принят 18-й пакет санкций

Ничего не мешает Сенату США поддержать новый пакет санкций против РФ

Российская армия начнет ощущать санкции Запада приблизительно с июня 2026 года. Хотя есть возможность ускорить этот процесс. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом в Берлине.

"Мы все понимаем, что экономика России начала чувствовать санкции, но реально их армия будет это чувствовать, начиная где-то с июня 2026 года, и это очень долго для нас. Мы не хотим так долго воевать, это очень сложно, никто не хочет много лет войны", - заявил президент. видео дня

Он добавил: чтобы экономика России почувствовала последствия раньше - необходимы новые сильные санкционные пакеты, которые приблизят уменьшение финансовой поддержки российской армии. Речь идет о:

санкциях против российской энергетики;

санкциях против поставок компонентов, которые Россия использует для изготовления дальнобойного вооружения, в том же числе дронов и ракет;

ограничениях цен на энергоресурсы.

"И здесь нужна не только Европа, 17-й пакет помогает, но этого недостаточно. Мы очень надеемся, что будет принят 18-й пакет, он уже разрабатывается. И очень нужен сильный пакет санкций от США", - отметил президент.

По словам президента, сегодня ничего не мешает Сенату США поддержать новый пакет санкций против России.

"И тогда мы сможем приблизить возможности, чтобы эта война закончилась как можно раньше. Тогда их экономика и Путин будут это чувствовать, у армии будет дефицит бюджета, только так это возможно кроме дипломатии", - пояснил он.

Позиция Германии относительно войны в Украине - последние новости

Недавно, как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул свою решимость поддерживать Украину, в том числе и в контексте поставок вооружения без ограничений по дальности.

Напомним, Мерц призвал китайского лидера поддержать усилия европейских стран и США для прекращения огня между Украиной и страной-агрессором Россией, ведь убежден, что это может помочь положить конец войне.

Ранее канцлер ФРГ прокомментировал ситуацию вокруг инициатив по прекращению огня в Украине. По его мнению, инициатива по переговорам с диктатором РФ Владимиром Путиным вряд ли приведет к реальному решению конфликта.

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