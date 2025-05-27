Получит ли Украина Taurus после визита Зеленского в Германию: подробности

Читайте в материале:
- Что означает отмена ограничений для поставок оружия Украине
- Почему решение по Taurus откладывают несмотря на заявления Мерца
Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно отметил свою решимость поддерживать Украину, в том числе и в контексте поставок вооружения без ограничений по дальности. Его слова вызвали широкое международное внимание, в том числе и в России.
Однако, как отмечает Bild, подобные ограничения были отменены еще в мае 2024 года по решению тогдашнего канцлера Олафа Шольца - после начала российского наступления на Харьковщину.
"Несмотря на отмену ограничений, Германия до сих пор не передавала ВСУ вооружение с дальностью более 85 км - именно столько составляет радиус действия системы Mars-2", - отмечают журналисты.
После заявления Мерца в СМИ начали предполагать, что он намекает на возможные поставки Украине крылатых ракет Taurus. Однако, по информации Bild из источников в правительстве, даже во время визита президента Владимира Зеленского в Берлин 28 мая решение о передаче Taurus не будет принято.
Существовала также версия, что Мерц сознательно пытается дезориентировать Россию, оставляя ее в неопределенности относительно будущих поставок. Однако впоследствии политик уточнил свою позицию, отметив: он лишь "описал то, что уже давно стало реальностью". Ограничение было отменено несколько месяцев назад, и, по его словам, это было "правильным решением".
"Независимо от влияния его слов, теперь разгораются новые дебаты о том, какое вооружение Германия должна поставить Украине, если Владимир Путин по-прежнему не готов пойти на перемирие", - заключает Bild.
Передача Украине ракет Taurus - что известно
Напомним, что еще до своего избрания канцлером Германии Фридрих Мерц публично поддерживал идею поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, но подчеркивал, что это решение должно быть согласовано с европейскими партнерами.
По данным СМИ, Украина может в ближайшее время получить дальнобойные крылатые ракеты Taurus от Германии. Мерц может передать ВСУ до 150 ракет.
Как сообщал Главред, 26 мая канцлер ФРГ заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США договорились об отмене ограничений на дальность применения своего оружия. По словам Мерца, это открывает возможность для Украины эффективнее обороняться, нанося удары по военным объектам на территории России.
Читайте также:
- Трамп объяснил свои обещания о скором завершении войны: СМИ раскрыли подробности
- Что на самом деле произошло с генералом Суровикиным и где он сейчас - отчет разведки
- "Они в России должны почувствовать последствия": Зеленский готовит зеркальные ответы
Что известно о Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред