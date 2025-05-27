Получит ли Украина Taurus после визита Зеленского в Германию: подробности

Мерц объяснил что говорил об уже действующем решении, а не о новых поставках вооружения.

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Германия говорит о поддержке Украины без ограничений / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, wikipedia.org

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Что означает отмена ограничений для поставок оружия Украине

Почему решение по Taurus откладывают несмотря на заявления Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц недавно отметил свою решимость поддерживать Украину, в том числе и в контексте поставок вооружения без ограничений по дальности. Его слова вызвали широкое международное внимание, в том числе и в России.

Однако, как отмечает Bild, подобные ограничения были отменены еще в мае 2024 года по решению тогдашнего канцлера Олафа Шольца - после начала российского наступления на Харьковщину.

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"Несмотря на отмену ограничений, Германия до сих пор не передавала ВСУ вооружение с дальностью более 85 км - именно столько составляет радиус действия системы Mars-2", - отмечают журналисты.

После заявления Мерца в СМИ начали предполагать, что он намекает на возможные поставки Украине крылатых ракет Taurus. Однако, по информации Bild из источников в правительстве, даже во время визита президента Владимира Зеленского в Берлин 28 мая решение о передаче Taurus не будет принято.

Существовала также версия, что Мерц сознательно пытается дезориентировать Россию, оставляя ее в неопределенности относительно будущих поставок. Однако впоследствии политик уточнил свою позицию, отметив: он лишь "описал то, что уже давно стало реальностью". Ограничение было отменено несколько месяцев назад, и, по его словам, это было "правильным решением".

Ракета Taurus / Инфографика: Главред

"Независимо от влияния его слов, теперь разгораются новые дебаты о том, какое вооружение Германия должна поставить Украине, если Владимир Путин по-прежнему не готов пойти на перемирие", - заключает Bild.

Передача Украине ракет Taurus - что известно

Напомним, что еще до своего избрания канцлером Германии Фридрих Мерц публично поддерживал идею поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, но подчеркивал, что это решение должно быть согласовано с европейскими партнерами.

По данным СМИ, Украина может в ближайшее время получить дальнобойные крылатые ракеты Taurus от Германии. Мерц может передать ВСУ до 150 ракет.

Как сообщал Главред, 26 мая канцлер ФРГ заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США договорились об отмене ограничений на дальность применения своего оружия. По словам Мерца, это открывает возможность для Украины эффективнее обороняться, нанося удары по военным объектам на территории России.

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Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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