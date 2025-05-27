Что на самом деле произошло с генералом Суровикиным и где он сейчас - отчет разведки

Генерал Суровикин, который исчез после ликвидации Пригожина, появился впервые за долгое время на публике в новом статусе в Алжире, отмечает разведка.

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Суровикин "исчез" после ликвидации Пригожина / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в отчете британской разведки:

Суровикин впервые появился на публике после смерти Пригожина

Сейчас он находится в статусе "руководителя группы российских военных специалистов" в Алжире

Российский генерал Сергей Суровикин, который ранее играл ключевую роль в войне РФ против Украины и исчез после провала мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, вероятно, сейчас находится в Алжире. Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что в российских СМИ появились фото с мероприятий ко Дню победы 9 мая, сделанные в посольстве РФ в Алжире, на которых якобы присутствует Суровикин в статусе "руководителя группы российских военных специалистов".

видео дня

Это одно из первых публичных появлений генерала после событий июня 2023 года, когда потерпел крах мятеж Пригожина.

Ранее Суровикин возглавлял "объединенную группировку войск" РФ в Украине, а затем Воздушно-космические силы России. Его связывали с Евгением Пригожиным из-за совместного участия в сирийской кампании. Стоит напомнить, что Пригожин после провала своего заведения был ликвидирован в результате авиакатастрофы в Тверской области РФ.

"Сообщения об аресте и заключении Суровикина в связи с мятежом группы Вагнера в июне 2023 года публично не подтверждались. Минобороны РФ официально не объявляло об отставке Суровикина. Однако в сентябре 2023 года упоминания о нем, как сообщалось, исчезли с сайта ведомства", - отмечается в обзоре.

Аналитики считают, что Кремль проявлял недоверие к Суровикину из-за его тесных связей с "Вагнером", которые тянутся еще со времени военной операции в Сирии.

Сергей Суровикин - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 июля 2023 года в России спецслужбы задержали по меньшей мере 13 высокопоставленных военных, среди которых был генерал Сергей Суровикин, в связи с вооруженным мятежом, организованным Евгением Пригожиным. Кроме этого, еще 15 офицеров были уволены или отстранены от исполнения обязанностей. По информации The Wall Street Journal, Суровикина задержали всего через несколько часов после начала бунта.

Позже генерал Суровикин, которого считали близким к руководителю ЧВК "Вагнер", был уволен после гибели Пригожина. Об этом сообщило издание The New York Times, ссылаясь на двух представителей американских властей и источник, приближенный к Минобороны России.

10 сентября 2023 года стало известно, что бывший командующий Воздушно-космическими силами РФ Сергей Суровикин назначен председателем Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны стран СНГ.

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Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

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