США имеют 'хороший' мирный план, который не нравится ни Украине, ни РФ - Келлог

Спецпредставитель Трампа убежден, что война завершится мирными переговорами.

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США разработали план мира из 22 пунктов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Ключевые тезисы Келлога:

У США есть мирный план из 22 пунктов по завершению войны

Он не нравится ни Украине, ни России

Трамп активно работает над достижением мира и сможет завершить войну

В США существует хороший мирный план, который состоит из 22 пунктов. Однако он не нравится ни Украине, ни России. Об этом заявил спецпредставитель Трампа Кит Келлог в эфире Fox News.

План США очерчивает основные цели, которые американская сторона считает необходимыми для достижения мира. По словам Келлога, этот план является хорошим именно потому, что он не нравится ни одной из сторон.

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"У нас есть план из 22 пунктов, который очерчивает наши цели. Честно говоря, мы считаем его хорошим, потому что он не нравится ни одной из сторон. Прогресс достигается, когда план не нравится обеим сторонам", - пояснил спецпредставитель Трампа.

Келлог убежден, что война в Украине неизбежно завершится мирными переговорами. Он также подчеркнул, что Дональд Трамп прилагает значительные усилия для достижения мира и именно он станет тем лидером, который завершит войну.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Планы по завершению войны в Украине - новости по теме

Напомним, американские, европейские и украинские переговорщики подготовили совместный документ с 22 предложениями по завершению войны. Среди них - 30-дневное прекращение огня и отказ США от поддержки вступления Украины в НАТО. В документе учтены и требования России.

Во время переговоров в Стамбуле 16 мая Украина и Россия согласились обменяться документами с условиями прекращения огня. США уже получили предложения Киева и ожидают ответа Москвы. Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что стороны должны найти компромисс, а Россию нужно заставить сесть за стол переговоров.

Как сообщал Главред, 27 мая президент США Дональд Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с предупреждением "не играть с огнем". Трамп заявил, что если бы не его действия, Россию уже постигли бы "очень плохие вещи".

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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