'В Стамбуле очень хорошо': в РФ заговорили о втором раунде переговоров с Украиной

Кратко:
- Россия согласилась провести новый раунд переговоров с Украиной в Турции
- Успех переговоров, по словам Лаврова, якобы зависит от "устранения первопричин конфликта"
- Слухи о смене переговорщика от РФ по требованию США Лавров отрицает
Министр иностранных дел России Сергей Лавров согласился на предложение Турции провести новый раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом сообщили росСМИ после встречи Лаврова с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
Турецкий дипломат на совместной пресс-конференции в рамках визита в РФ заявил, что Анкара готова принять стороны для очередной попытки урегулирования войны.
"Турция готова принять новый раунд российско-украинских переговоров", - сказал Фидан.
В ответ Лавров заявил, что Россия "снова обратилась бы к турецким друзьям". Также руководитель МИД РФ добавил, что "в Стамбуле очень хорошо".
В то же время Лавров цинично утверждает, что успех переговоров зависит от того, удастся ли устранить "первичные причины конфликта". Запад, по его мнению, "всячески подталкивает Киев к эскалации".
Кроме этого, информацию о смене переговорщика от РФ по требованию США Лавров назвал слухами. Мединского в переговорную команду РФ якобы назначил лично Путин, "а не руководитель какого-либо другого государства".
Мирные переговоры в Стамбуле - новости по теме
Напомним, первый за более чем три года раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся 16 мая в Стамбуле. Договорились лишь об обмене пленными в формате "1000 на 1000". Россия отвергла идею безусловного прекращения огня.
После разговора Трампа с Путиным Кремль заявил о намерении предложить Украине меморандум о возможном мирном соглашении.
Как сообщал Главред, 27 мая министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился в Москве с диктатором РФ Владимиром Путиным для обсуждения усилий по прекращению войны в Украине и дальнейших шагов после контактов между Киевом и Москвой. После визита в Россию Фидан посетит Киев.
Мирные переговоры между Украиной и Россией при посредничестве Ватикана могут стартовать уже через 3-4 недели, если обе стороны будут готовы. Папа Римский лично участвовать не будет - диалог будет вестись на рабочем уровне.
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Кто такой Сергей Лавров?
Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы.
С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.
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