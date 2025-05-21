Выход США из мирных переговоров: что изменится и какие последствия для Украины

Трамп после переговоров с Путиным сделал ряд контраверсионных заявлений относительно будущего участия США в мирном процессе и назвал альтернативного посредника.

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Чем для Украины закончится выход США из переговоров / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Что дальше будет с переговорным процессом, если США из него выйдут окончательно

Чем для Украины закончится выход США из переговоров

Кто может стать новым посредником вместо США

Соединенные Штаты Америки неожиданно объявили об уходе от активного участия в мирном процессе по урегулированию войны России против Украины. После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшие переговоры должны происходить без прямого посредничества Вашингтона, а США готовы передать инициативу другим сторонам, в частности Ватикану.

Это решение вызвало беспокойство среди европейских союзников и в Украине, поскольку оно может ослабить международное давление на Москву и усложнить достижение устойчивого мира.

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Главред собрал главное, что стоит знать о выходе США из мирных переговоров и какие последствия такое решение принесет для Украины.

Трамп, похоже, умывает руки и оставляет Украину на съедение захватчику - FT

Для Дональда Трампа телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным стал поводом для оптимизма относительно возможностей "масштабной торговли" между США и Россией после завершения войны, которую он назвал "катастрофической кровавой бойней". В то же время, как сообщает Financial Times, украинцы и европейские союзники восприняли эту позицию как признак того, что "покинули", передает Зеркало недели.

В частности, Трамп не только воздержался от давления на Кремль для достижения перемирия, но и четко дал понять, что США больше не будут участвовать в мирном посредничестве, оставляя Киев и Москву самостоятельно искать выход из войны, отмечают журналисты издания.

"Для наблюдателей это был переломный момент после более чем трех лет полномасштабной войны. Президент, который обещал закончить войну в Украине в первый день своего второго срока, похоже, умывает руки и оставляет Украину на растерзание захватчику. Этот звонок подтвердил худшие опасения европейцев: президент США, соблазнившись на путинские обещания, готов развернуться в сторону Москвы и предать Киев", - добавляют корреспонденты.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Более того, Трамп даже предложил альтернативного посредника - Папу Римского Льва XIV.

"Ватикан ... заявил, что был бы очень заинтересован в проведении переговоров", - написал он в социальной сети Truth Social.

По словам двух информированных источников, во время дальнейшего разговора с европейскими лидерами он подтвердил свой отказ от переговорного процесса и от любого усиления давления на Россию, пока продолжаются прямые переговоры между Москвой и Киевом.

Сигналы о стремлении США отстраниться от войны в Украине уже в течение нескольких недель поступают как от самого Дональда Трампа, так и от госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Венса, которые неоднократно выражали свое разочарование действиями как России, так и Украины.

Что является "красной линией" Трампа для выхода из переговоров

Недавно Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что имеет собственную "красную линию", после пересечения которой выйдет из переговорного процесса по завершению войны. На вопрос журналиста о наличии такой линии, он ответил: "Да, она существует в моей голове, но я не планирую ее озвучивать".

Президент также повторил свою позицию, согласно которой война России против Украины не является непосредственной проблемой США, и Вашингтону, по его словам, было бы "гораздо лучше, если бы он (Вашингтон - ред.) в этот конфликт не вмешивался".

"Поэтому я думаю, что у меня есть определенный предел, но я не хочу его называть, потому что считаю, что это еще больше усложнит переговоры", - подытожил Трамп.

Какие самые громкие предвыборные обещания Дональда Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры зашли в тупик

Также недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс допустил возможность выхода Соединенных Штатов из мирного процесса, если переговоры не дадут конкретных результатов. Как передает NBC News, он подчеркнул, что Вашингтон "вполне готов" оставить урегулирование войны между Украиной и Россией, ведь "не намерен тратить время" и стремится "видеть реальный прогресс".

"Переговоры продолжаются уже некоторое время. Мы понимаем, что у нас есть своего рода тупик", - сказал он.

Американский вице-президент добавил, что США "более чем готовы выйти" из мирного урегулирования войны между Украиной и Россией, поскольку "не собираются терять время" и хотят "видеть результаты".

Вэнс отметил, что сомневается, что вообще Владимир Путин имеет четкий план завершения войны. И хотя Дональд Трамп, по его словам, настроен работать над восстановлением доверия между Россией и Западом, "для танго нужны двое".

Что дальше будет с переговорным процессом, если США из него выйдут

Глава Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду отметил, что возможный выход США из мирного процесса - вполне реалистичный сценарий. По его мнению, Дональду Трампу лишь нужно найти соответствующее обоснование для такого шага.

В то же время дипломат не исключает, что подобные заявления могут быть формой политического давления или шантажа со стороны Трампа и его команды.

"Дальше (после выхода США из переговоров - ред.) будут жесткие санкции со стороны Европы и никакого переговорного процесса. А война будет продолжаться. Учитывая непредсказуемость Трампа, мы можем ожидать любые следующие шаги. Поэтому действительно может произойти серьезный перелом, если, как мы говорили, из игры выйдут американцы, и европейцы начнут реально бить по России. В таком случае мы можем рассчитывать на то, что ситуация начнет серьезно меняться", - политический аналитик, историк Александр Палий в интервью Главреду.

Чем для Украины закончится выход США из переговоров

Политолог и экономический аналитик Тарас Загородний в интервью Главреду заметил, что даже если США выйдут из переговорного процесса по завершению войны, это вряд ли будет иметь критические последствия для Украины. По его мнению, подобный шаг ничего принципиально не изменит и не приведет к катастрофическим последствиям. Наоборот - отказ Вашингтона от роли "миротворца" мог бы даже облегчить отношения между Украиной и США, позволив последним активнее продавать оружие Киеву.

Дональд Трамп / Фото: скриншот

Загородний также отметил, что американские чиновники пытаются давить, пугая тем, что после выхода из переговоров сосредоточатся на других глобальных вызовах. Однако он считает это иллюзией - подобной попыткам одновременно поддерживать Россию и реформировать американскую экономику, что фактически только провоцирует кризис и обвал цен на нефть. Эти две задачи, подчеркнул эксперт, не совместимы.

"Если США хотят, то пусть выходят из переговоров. Так они распишутся в собственном бессилии. Это демонстрация того, что Штаты вообще никаких вопросов решить не могут", - указал аналитик.

Также он не исключает, что США таки пойдут на такой шаг, поскольку не достигли желаемых результатов, а взамен могут переложить ответственность на Украину, Россию и европейских союзников.

"Думаю, США уже это понимают. Но не могут это открыто признать, потому что эго не позволяет", - резюмировал Загородний.

Что может стать последней каплей для США, чтобы выйти из переговорного процесса

Аналитик указывает на то, что такой "последней каплей" может быть что угодно.

"США хоть сегодня могут сказать, что выходят из переговорного процесса и занимаются дальше своими делами. Пусть выходят. Ведь Украина сейчас в значительно лучшей ситуации, чем в 2022 году, когда тоже не было никаких переговоров", - утверждает он.

Кто может стать новым посредником вместо США

Загородний отмечает, что ключевую роль в переговорах играют Вооруженные силы Украины и отечественный оборонно-промышленный комплекс, тогда как в роли посредников, по его мнению, эффективнее США могли бы быть, например, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ или Катар.

Зато дипломат Владимир Огрызко убежден, что заменить США на Турцию невозможно, ведь Анкара не способна играть по-настоящему весомую роль в этом процессе.

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