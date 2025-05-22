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Минимальная зарплата в Украине 2025: сколько получите "чистыми" после налогов

Даяна Швец
22 мая 2025, 05:40
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Почасовая оплата в Украине сейчас составляет 48 гривен.
Минимальная зарплата в Украине 2025: сколько получите 'чистыми' после налогов
Какова минимальная зарплата / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • С минимальной зарплаты удерживаются: 18% налога на доходы НДФЛ и 1,5% военного сбора
  • После вычета налогов минимальная заработная плата составляет 6 160 гривен

По состоянию на 2025 год размер минимальной заработной платы в Украине будет оставаться без изменений - 8 000 гривен в месяц. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Государственной службой Украины по вопросам труда. Важно то, что эта сумма является до налогообложения.

Почасовая ставка сохраняется на уровне 48 гривен. Из указанной суммы работодатель обязан удерживать два основных налога:

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  • налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 18%;
  • военный сбор - 1,5%.

В денежном эквиваленте это означает, что:

  • военный сбор с зарплаты в 8 000 грн составляет 400 грн;
  • НДФЛ - 1 440 грн.

Общий размер удержаний составляет 1 840 гривен. Итак, после уплаты всех налогов работник фактически получает на руки 6 160 гривен.

Зарплаты в Украине - что известно

Как сообщал Главред ранее, в Украине вырастет средняя зарплата. Как отметил экономист Олег Пендзин, среднегодовая заработная плата, заложенная в государственный бюджет на 2025 год, составляет 24 тысячи гривен.

Также сообщалось, что минимальная зарплата в Украине вырастет. В 2028 году размер минимальной зарплаты достигнет 10 059 грн.

В Верховной Раде даже зарегистрировали законопроект. Там предлагается повысить минимальную зарплату до уровня почти 11 тысяч, а именно 10 тысяч и 800 гривен уже с 1 июля 2025 года.

Больше экономических новостей:

Государственная служба Украины по вопросам труда

Гоструда реализует государственную политику в сферах промышленной безопасности, охраны труда, гигиены труда, осуществления государственного горного надзора, а также по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, общеобязательного государственного социального страхованияот несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, в связи с временной потерей трудоспособности, на случай безработицы в части назначения, начисления и выплаты помощи, компенсаций, предоставления социальных услуг и других видов материального обеспечения с целью соблюдения прав и гарантий застрахованных лиц, сообщает "Википедия".

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