Известный банк урезал лимиты на переводы: сколько можно отправить с 1 июня

Украинские банки совместно договорились снизить лимиты на переводы для физических лиц.

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Лимиты на переводы уменьшили / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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С 1 июня максимальная сумма переводов между счетами физлиц по Украине уменьшается до 100 000 грн

Этот лимит касается переводов по номеру карты, телефона, а также по реквизитам IBAN

С июня 2025 года в Украине вступит в силу новое ограничение на денежные переводы между физическими лицами. Банки договорились об уменьшении лимита со 150 до 100 тысяч гривен. Первым об этом начал уведомлять своих клиентов ПриватБанк через систему Приват24, сообщает РБК.

Как указано в сообщении, новый лимит охватывает все виды переводов между гражданами - как по номеру карты или телефона, так и через реквизиты IBAN.

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Впрочем, ограничения не касаются операций, которые не связаны с переводами третьим лицам.

Сюда относятся:

снятие наличных;

оплата товаров и услуг;

коммунальные платежи;

транзакции между собственными счетами;

инвестирование в облигации;

платежи на счета компаний.

В случае необходимости перевести большую сумму, банк потребует документальное подтверждение дохода или справку о волонтерской деятельности.

Напомним, что с февраля 2025 года банки Украины ввели новые правила финансового мониторинга: для клиентов с низким и средним уровнем риска действовал лимит в 150 тысяч гривен на операции физических лиц - как по картам, так и по счетам IBAN.

Лимиты на переводы банков - что известно

Как писал Главред еще в декабре, в Украине могут ввести новый лимит на перевод средств. Речь идет не только о переводах с карты на карту, но и о переводах IBAN.

Впоследствии в НБУ сказали, кому "светят" ограничения. Сообщалось, что лимиты на переводы "с карты на карту" будут касаться только 1% клиентов банков.

Заместитель исполнительного директора НАБУ Дмитрий Глинский впоследствии заявил, что лимит на карточные переводы могут отменить. Однако это возможно лишь при условии, что банки научатся самостоятельно выявлять "рисковых" клиентов.

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Что известно о ПриватБанке? ПриватБанк - крупнейший по размерам активов украинский банк и лидер розничного банковского рынка Украины, зарегистрированный 19 марта 1992 года. Одним из первых ввел в Украине современные цифровые банковские услуги и уникальные технологические решения, позволяющие клиентам пользоваться большинством услуг дистанционно через Приват24. Инициатором создания, его первым председателем правления был украинский бизнесмен и политик Сергей Тигипко, пишет Википедия .

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