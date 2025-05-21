Украинцам могут прекратить выплачивать пенсию: в ПФУ назвали две причины

После устранения причины, пенсия будет выплачена с даты приостановки.

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Когда пенсионер временно теряет деньги / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

О чем идет речь:

Пенсионные выплаты могут быть временно приостановлены по двум причинам

Это касается как ВПЛ, так и украинцев, которые находятся за рубежом

Для восстановления выплат надо подать заявление в ПФУ и пройти идентификацию

В Украине пенсионные выплаты могут быть временно приостановлены. Как пояснили в Пенсионном фонде, речь идет о двух причинах.

Речь идет о ситуации, когда в течение шести месяцев не происходит никакого движения средств на счете пенсионера, или когда он не проходит необходимую процедуру физической идентификации.

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Эти правила касаются преимущественно граждан, которые находятся за пределами Украины или имеют статус внутренне перемещенных лиц. Чтобы восстановить выплаты, пенсионеру следует обратиться с заявлением в ПФУ, после чего пройти идентификацию.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Заявление можно подать как лично, так и дистанционно - через электронный сервис с использованием "Дія.Підпису". Процедура идентификации происходит в формате видеосвязи с представителем ПФУ.

"Граждане, находящиеся за рубежом, могут отправить письменное заявление с документом об удостоверении факта, что физическое лицо является живым, сделанным через дипломатическое учреждение, обычной почтой по месту регистрации и другие документы", - добавили в ПФУ.

После выполнения всех требований пенсию начнут начислять с момента ее прекращения, без потерь для получателя.

Пенсии в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, некоторым пенсионерам начислят надбавки. В ПФУ объяснили, кто получит дополнительные 570 грн ежемесячно.

Кроме того, некоторые категории пенсионеров могут ожидать дополнительные средства к своим пенсиям уже в июне 2025 года. Право на прибавку имеют те, которые получают пенсию по возрасту и чья общая ежемесячная выплата не превышает 10 340,35 грн

Также появилась информация о том, что пенсионеры из девяти областей получат существенную доплату. Эта выплата будет начислена автоматически, без необходимости подавать какие-либо заявления, и поступит на банковский счет или через Укрпочту.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и пособий, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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