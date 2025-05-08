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Пенсионеры из 9 областей получат значительную доплату: кому и как начислят деньги

Даяна Швец
8 мая 2025, 01:35
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Для получения помощи не нужно подавать отдельное заявление, выплаты осуществляются автоматически на банковский счет или через Укрпочту.
пенсии, пенсионеры
ООН оказывает помощь украинцам с минимальными пенсиями / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что стоит знать:

  • ООН предоставляет ежемесячную помощь в пострадавших от войны областях Украины для поддержки граждан с доходом менее 3250 гривен
  • Помощь направлена на пенсионеров с минимальными выплатами, людей с инвалидностью и получателей государственной социальной помощи

В Украине часть граждан получает социальные выплаты и пенсии, размер которых не достигает даже 3000 гривен. Для поддержки таких людей Организация Объединенных Наций предоставляет финансовую помощь в виде ежемесячной доплаты в девяти областях, пострадавших от войны, пишет Главред со ссылкой на Телеграф.

Программу поддержки решили продлить и на май. Ее цель - помочь пенсионерам с минимальными выплатами, людям с инвалидностью, а также тем, кто вместо пенсии получает государственную социальную помощь. Общее количество получателей такой поддержки уже превысило 507 тысяч человек.

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Сколько будут доплачивать пенсионерам?

Сумма выплаты рассчитывается индивидуально и является дополнением к общему доходу. Если ежемесячная пенсия или социальная выплата составляет менее 3250 гривен, ООН компенсирует разницу. Например, в случае, когда человек получает 2300 гривен, доплата составит 950 грн.

Кто имеет право на помощь?

Чтобы получить эту надбавку, нужно соответствовать нескольким условиям:

  • проживать в одном из регионов, где ведутся или возможны боевые действия;
  • иметь ежемесячный доход менее 3250 грн;
  • не получать других видов международной финансовой помощи.

Как начисляются средства?

Подавать отдельное заявление не нужно - выплаты осуществляются автоматически. Средства поступают на банковский счет или доставляются через Укрпочту, в зависимости от привычного способа получения пенсии или помощи.

Какие области охватывает программа?

Помощь от ООН действует для жителей таких регионов:

  • Запорожская
  • Днепропетровская
  • Донецкая
  • Луганская
  • Николаевская
  • Сумская
  • Черниговская
  • Харьковская
  • Херсонская.

Выплаты пенсий в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Министерство социальной политики Украины установило новый предел для максимального размера пенсионных выплат. Отмечается, что часть пенсий, которая превышает сумму в 23 610 гривен, будет ограничиваться путем применения специальных коэффициентов.

В то же время, некоторые группы пожилых граждан Украины имеют возможность получить дополнительные средства к своим пенсионным выплатам. Эксперты разъяснили, какие именно категории пенсионеров могут рассчитывать на повышение пенсионных выплат в июне 2025 года.

Однако, существует вероятность того, что некоторые другие украинские пенсионеры могут временно потерять право на получение пенсионных выплат. В материале объясняется, при каких именно обстоятельствах выплата пенсий в Украине может быть приостановлена на определенный период времени.

Больше экономических новостей:

Что известно об ООН?

Организация Объединенных Наций (ООН) - глобальная международная организация, основанная в 1945 году. Декларируемой целью деятельности организации является поддержание и укрепление мира и международной безопасности, развитие сотрудничества между государствами мира. Штаб-квартира размещается в Нью-Йорке. Организация имеет офисы в Женеве, Вене, Найроби и Гааге, пишет Википедия.

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