Украинцы могут перейти на больший вид пенсии: сколько можно получить и как

О чем речь:
- Пенсионеры имеют право перейти на пенсию в связи с потерей кормильца
- Размер пенсии по потере кормильца составляет 50% от пенсии умершего
В Украине действует норма, которая позволяет пенсионерам перейти на другой тип пенсии. Как поясняет Пенсионный фонд Украины, это можно сделать в связи с потерей кормильца - и в некоторых случаях получать большую сумму.
Речь идет о возможности оформления пенсии умершего мужа или жены, если это финансово выгоднее. Такую возможность предусматривает закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
В Пенсионном фонде Украины объясняют: воспользоваться правом на изменение вида пенсионных выплат могут только те, кто находился в зарегистрированном браке и проживал вместе с умершим на момент его смерти.
После перехода на пенсию по потере кормильца, размер ежемесячной выплаты составляет половину пенсии, которую получал (или должен был бы получать) умерший.
Важно учитывать: чтобы новая пенсия действительно была выгоднее, нужно сравнить ее размер с текущими выплатами. Оформить переход можно через обращение в Пенсионный фонд - как лично, так и онлайн через веб-портал.
Пенсии в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Минсоцполитики назвали новую максимальную пенсию. Будет ограничиваться часть выплат, которая превышает 23 610 гривен, с помощью специальных коэффициентов.
В то же время определенные категории украинцев пожилого возраста могут рассчитывать на надбавки пенсии. Эксперты объяснили, кому повысят пенсию в июне 2025 года.
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Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и пособий, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины
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