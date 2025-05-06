Цены на клубнику в Украине рекордно растут: где дешевле купить любимую ягоду

Аналитики составили краткий обзор цен в крупных сетях супермаркетов.

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Сколько стоит клубника в мае 2025 года / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главред:

Цены на клубнику остаются высокими, однако существуют значительные различия в ценах между разными торговыми сетями

Средняя цена на клубнику в супермаркетах на момент мая составляет примерно 398,58 грн/кг, что выше апрельской цены

С началом мая клубничный сезон стремительно набирает обороты, и первые партии свежей ягоды уже появились на прилавках супермаркетов и рынков. Цены глаз не радуют, однако, при желании, всегда можно найти существенные различия между торговыми сетями, пишет Главред со ссылкой на Телеграф.

По состоянию на апрель 2025 года, по информации с сайта Минфина, средняя цена за килограмм клубники составляла 299 грн. Это свидетельствует о стабильном спросе на эту сезонную продукцию.

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VARUS

Предлагает весовую клубнику по акционной цене:

239 грн/кг (предыдущая - 299 грн).

Это одна из самых низких цен на рынке, хотя и временная.

Сильпо

Лучшая цена в этой сети - на обычную весовую продукцию:

Фермерская ягода - 29,90 грн/100 г, то есть 299 грн/кг.

Обычная весовая - 28,77 грн/100 г или 287,70 грн/кг.

Упакованная клубника (250 г) - 149 грн, что равно 596 грн/кг.

Фасованная 500 г со скидкой - 224,10 грн (448,20 грн/кг).

METRO

Продукт не всегда есть в наличии, но:

Половина килограмма фасованной ягоды "Flora" стоит 169,88 грн с учетом НДС, что дает 339,76 грн/кг.

Фора

Ценовой уровень средний, но проигрывает скидкам у конкурентов:

Пакет 250 г клубники обойдется в 119,90 грн, то есть 479,60 грн/кг.

NOVUS

Клубника в этой сети временно отсутствует, но ее предыдущая стоимость держалась на среднем уровне среди фасованных вариантов:

250 г - 99,99 грн (399,96 грн/кг).

500 г - 199 грн (398 грн/кг).

Как вывод, самое выгодное предложение - у VARUS (239 грн/кг). В других сетях цена колеблется от 287 до 596 грн/кг. Средний показатель по супермаркетам на момент мая - примерно 398,58 грн/кг, что заметно выше апрельской стоимости.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - что известно

Как сообщал Главред, на рынках Закарпатья сейчас килограмм свежей клубники стоит от 120 до 150 грн. Продавцы отмечают, что в ближайшие недели ожидается удешевление, однако дешевой ягоды не будет.

Кроме этого, в Украине неожиданно изменились цены на колбасу и твердый сыр. Сообщается, что некоторые виды твердого сыра подорожали почти на 30 гривен.

Также и цены на сливочное масло взлетели до максимума. Подорожание связано с уменьшением запасов продукции в Европе и устойчивым спросом на молочный жир.

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