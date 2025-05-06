Цены 'кусаются': в Украине резко подорожали два популярных продукта

Цены заметно изменились по сравнению с апрелем.

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Цены на продукты в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Цены на колбасу и сыр переписали

Особенно ощутимо подорожали некоторые виды колбасы

В то же время, некоторые виды твердого сыра подорожали почти на 30 гривен

В Украине неожиданно изменились цены на колбасу и твердый сыр. Об этом свидетельствуют данные портала Минфин.

Так, в мае 2025 года стоимость основных компонентов для приготовления бутербродов - твердого сыра и копченой колбасы - продемонстрировала заметные изменения по сравнению с апрелем.

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Согласно данным портала, особенно ощутимо подорожала колбаса "Алан Брауншвейгская" сыровяленая. В апреле ее стоимость составляла 1042,90 грн/кг, а в мае цена уже достигает 1084,90 грн/кг.

В то же время, колбаса "Глобино салями" варено-копченая сохранила свою цену - 282 грн/кг, оставаясь более доступным вариантом для потребителей.

Что касается твердого сыра, то "Звени Гора голландский" 45% также подорожал. Если в апреле его средняя цена составляла 551,20 грн/кг, то в мае она уже достигла 580,70 грн/кг.

Однако, твердый сыр "Комо традиционный" 50% показал снижение средней стоимости - с 529,31 грн/кг в апреле до 482 грн/кг в мае.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в апреле мировые цены на сливочное масло выросли на 2,9%, достигнув нового рекорда. Это уже третий месяц подряд, когда отмечается рост.

Цены на свинину в Украине также существенно выросли. Если еще в прошлом месяце этот продукт можно было приобрести в магазинах по более демократичным ценам, то с началом сезона пикников его стоимость уже на несколько десятков гривен выше.

Кроме того, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка заявил, что стоимость молодого картофеля на сегодня составляет 100 - 130 гривен за килограмм. Цена на него с каждой неделей будет уменьшаться вследствие увеличения предложения как отечественной, так и импортной продукции.

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