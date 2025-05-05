Доллар пошел вниз: появился свежий курс валют на 6 мая

Гривна укрепилась относительно валюты.

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Курс валют в Украине на 6 мая / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 6 мая

Сколько будет стоить евро

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 6 мая, на уровне 41,60 грн. Гривна укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Гривна также усилила свои позиции относительно европейской валюты. На сайте регулятора говорится, что официальный курс евро на вторник установлен на уровне 47,19 грн за один евро. Гривна укрепилась на 13 копеек.

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На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,58/41,61 грн/долл., а евро - 47,23/47,26 грн/евро.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

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Как писал Главред, в первой декаде мая ситуация на валютном рынке сохранится на нынешнем уровне, но в дальнейшем - изменится неблагоприятно для гривны. Согласно прогнозу эксперта Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, наличный курс доллара к гривне может вернуться на уровень 42 грн/долл.

Недавно МВФ существенно улучшил прогноз по курсу. В Международном валютном фонде прогнозируют, что доллар будет стоить более 50 гривен только в 2029 году.

Напомним, кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский рассказал, что в мае гривна может сильно упасть относительно доллара и евро. По его прогнозу, в мае курс доллара будет колебаться на уровне 41,2-42,5 грн, а европейская валюта будет стоить 46,0-49,0 грн за евро.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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