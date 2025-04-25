Почти 50 грн за евро: эксперт ошарашил прогнозом по курсу валют на май

Эксперт рассказал, что именно может повлиять на резкое падение гривны.

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Как изменится курс гривны в мае / Колаж: Главред, фото: pexels

Что известно:

В Украине может обвалиться гривна

Курс евро может вырасти почти до 50 грн уже в мае

В мае гривна может сильно упасть по отношению к доллару и евро. О таком прогнозе Главреду кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

В апреле спрос на иностранную валюту сократился по сравнению с мартом. Валютные резервы НБУ достаточные для обеспечения стабильности валютного процесса. Курс гривны в мае может вырасти, если удастся достичь соглашения о прекращении огня.

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Однако если США выйдут из переговорного процесса, то может начаться процесс девальвации национальной валюты, когда курс гривны будет падать по отношению к доллару и евро. Также девальвацию могут спровоцировать новые пошлины, которые вводит Трамп.

"Тарифная война угрожает не только американской, но и всей мировой экономике. Ожидается рост инфляции и снижение темпов роста ВВП. Несмотря на то, что ФРС США сохраняют учетную ставку на уровне 4,25-4,50%, а ЕЦБ снизил ставки по евро в апреле до 2,25-2,65%, инвесторы переводят свои средства в евро и продают доллары. Снижение курса доллара по отношению к евро может продолжаться и в мае. Все будет зависеть от решений администрации Трампа и готовности других стран идти на уступки США по таможенным тарифам", - сказал Хмелевский.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

На курс валют также влияет война в целом. Она наносит огромный ущерб украинской экономике. Из-за обстрелов постоянно разрушаются предприятия и инфраструктура. Все это не дает возможность восстанавливать экономику.

"Остается большим дефицит внешней торговли, который приводит к значительному спросу на валюту, поэтому в мае курс гривны будет колебаться на уровне 41,2-42,5 грн за доллар, курс евро 46,0-49,0 грн за евро", - считает экономист.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины не допустит значительного падения курса гривны по отношению к доллару, однако и существенного и длительного укрепления гривны также не ожидается. Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Козырев, комментируя актуальную ситуацию на валютном рынке.

В то же время в своем инфляционном отчете НБУ отметил, что в ближайшие годы возможен постепенный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Однако конкретные сроки и масштабы этого процесса остаются неопределенными, что создает дополнительные риски для инфляционного прогноза.

В свою очередь, Международный валютный фонд улучшил долгосрочный прогноз для гривны. В апрельском отчёте World Economic Outlook за 2025 год указано, что курс доллара достигнет 50 гривен только в 2029 году.

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Кто такой Александр Хмелевский? Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики. Закончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины. Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

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