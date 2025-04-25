НБУ прогнозирует повышение тарифов на коммуналку: примерные сроки

Кратко:
- В 2025 году тарифы пересматриваться не будут
- Отсрочка решений по повышению тарифов обусловит более низкую инфляцию
Национальный банк Украины допускает постепенную корректировку тарифов на жилищно-коммунальные услуги в последующие годы, однако сроки и параметры их пересмотра являются сферой неопределенности и риском для прогноза инфляции. Об этом говорится в Инфляционном отчете регулятора.
"Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой пересматриваться не будут. Однако сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в последующие годы", - говорится в документе.видео дня
В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года. Однако неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является существенным риском для прогноза инфляции.
В НБУ отмечают, что дальнейшая отсрочка решений по повышению тарифов обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. В то же время будут расти риски нестабильности на энергорынке, ухудшаться инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.
"Зато достаточно быстрое и существенное повышение стоимости энергоносителей для устранения дисбалансов в энергетическом секторе усилит инфляционное давление в соответствующем периоде и обусловит потребность в увеличении субсидий для населения", - отмечает регулятор.
Коммунальные тарифы в Украине - последние новости
Накануне, как писал Главред, стало известно, что часть украинцев может столкнуться с дополнительными расходами на электроэнергию. Граждане могут получить дополнительный счет почти на 4 000 гривен.
Также в одном из украинских городов планируют повысить стоимость воды примерно на 8%. Основная причина - рост цен на электричество и другие необходимые ресурсы.
Напомним, в Минэнерго сообщали, что в Украине в ближайшее время не планируют увеличивать цены на коммунальные услуги. Информация о возможном повышении тарифов не соответствует действительности.
Читайте также:
- Тарифы, пенсия, выплаты, цены: чего ожидать украинцам с 1 апреля
- Цены подскочат: эксперт предупредил, что в Украине повысят тарифы на воду
- Продержится год: Нафтогаз принял тариф на газ для населения в 2025 году
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред