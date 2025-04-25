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НБУ прогнозирует повышение тарифов на коммуналку: примерные сроки

Виталий Кирсанов
25 апреля 2025, 10:37
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Предполагается начало постепенного приведения тарифов к экономически обоснованным уровням с 2026 года.
НБУ прогнозирует повышение тарифов на коммуналку
НБУ прогнозирует повышение тарифов на коммуналку / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

  • В 2025 году тарифы пересматриваться не будут
  • Отсрочка решений по повышению тарифов обусловит более низкую инфляцию

Национальный банк Украины допускает постепенную корректировку тарифов на жилищно-коммунальные услуги в последующие годы, однако сроки и параметры их пересмотра являются сферой неопределенности и риском для прогноза инфляции. Об этом говорится в Инфляционном отчете регулятора.

"Ожидается, что в текущем году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей водой пересматриваться не будут. Однако сложное состояние в энергетике и фискальная консолидация, вероятно, обусловят постепенную корректировку этих тарифов в последующие годы", - говорится в документе.

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В частности, предполагается начало постепенного приведения их к экономически обоснованным уровням с 2026 года. Однако неопределенность со сроками и величиной корректировки энергетических тарифов является существенным риском для прогноза инфляции.

В НБУ отмечают, что дальнейшая отсрочка решений по повышению тарифов обусловит более низкую инфляцию, но будет накапливать квазифискальные дисбалансы и ухудшать финансовое состояние государственных энергокомпаний. В то же время будут расти риски нестабильности на энергорынке, ухудшаться инвестиционный потенциал отрасли, а ценовое давление будет только откладываться на будущее.

"Зато достаточно быстрое и существенное повышение стоимости энергоносителей для устранения дисбалансов в энергетическом секторе усилит инфляционное давление в соответствующем периоде и обусловит потребность в увеличении субсидий для населения", - отмечает регулятор.

Коммунальные тарифы в Украине - последние новости

Накануне, как писал Главред, стало известно, что часть украинцев может столкнуться с дополнительными расходами на электроэнергию. Граждане могут получить дополнительный счет почти на 4 000 гривен.

Также в одном из украинских городов планируют повысить стоимость воды примерно на 8%. Основная причина - рост цен на электричество и другие необходимые ресурсы.

Напомним, в Минэнерго сообщали, что в Украине в ближайшее время не планируют увеличивать цены на коммунальные услуги. Информация о возможном повышении тарифов не соответствует действительности.

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