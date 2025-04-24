Изменения в тарифах на электроэнергию: кто сможет сэкономить уже в мае

Как украинцы могут сэкономить, перенеся бытовые дела на ночное время.

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Что изменится в тарифах на электроэнергию / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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Как можно сэкономить на электроэнергии с двухзонным счетчиком

Что изменится в тарифах на электроэнергию с мая 2025 года

С мая 2025 года в Украине бытовые потребители продолжат оплачивать электроэнергию по действующему тарифу в размере 4,32 грн за киловатт-час. Об этом сообщает 24 Канал.

Однако для некоторых категорий граждан будет действовать специальная скидка на электроэнергию. Речь идет о владельцах двухзонных электросчетчиков, которым предоставляется возможность значительно сэкономить. Если дневной тариф (с 7:00 до 23:00) останется без изменений, то ночью, с 23:00 до 7:00, стоимость электроэнергии снизится на 50%.

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Это может существенно уменьшить расходы на оплату электроэнергии, ведь граждане смогут перенести часть своих бытовых дел, таких как стирка или зарядка электроприборов, на ночное время.

На сегодняшний день стандартный тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн за киловатт-час, и именно этот тариф будет актуальным для большинства потребителей в мае.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Стоит отметить, что ранее, во время отопительного сезона, для жителей многоэтажек без централизованного отопления, которые использовали электричество для обогрева, действовал сниженный тариф - 2,64 грн за киловатт-час. Однако с приходом теплого времени года эта льгота больше не будет действовать.

Коммунальные тарифы в Украине - последние новости

Накануне, как писал Главред, стало известно, что часть украинцев может столкнуться с дополнительными расходами на электроэнергию. Граждане могут получить дополнительный счет почти на 4 000 гривен.

Также в одном из украинских городов планируют повысить стоимость воды примерно на 8%. Основная причина - рост цен на электричество и другие необходимые ресурсы.

Напомним, в Минэнерго сообщали, что в Украине в ближайшее время не планируют увеличивать цены на коммунальные услуги. Информация о возможном повышении тарифов не соответствует действительности.

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