Украинцам могут начислить дополнительные 4 000 гривен за свет: какая причина

Сколько нужно заплатить за повторное подключение к электросети.

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Кто может получить дополнительный счет за свет / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Украинцы могут получить дополнительный счет на почти 4 000 гривен за повторное подключение к электросети

Это произойдет в случае недопуска коммунальщиков к счетчикам или проблем с договором

Часть украинцев может столкнуться с дополнительными расходами на электроэнергию. Об этом пишет издание На пенсии.

Так, кроме оплаты за использованную электроэнергию, украинцы могут получить дополнительный счет почти на 4 000 гривен.

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Отмечается, что потребители рискуют остаться без электроэнергии не только из-за несвоевременной оплаты счетов, но и по другим причинам.

В частности, в ряде случаев потребителям придется самостоятельно оплачивать повторное подключение к электросети, что обойдется в 3 950 гривен.

В каких случаях возможно отключение электроэнергии

Отключение электроэнергии в 2025 году возможно в случае:

недопуска коммунальщиков к счетчикам для проверки;

завершения срока действия, расторжения или отсутствия договора между потребителем и оператором системы распределения или поставщиком.

Стоит добавить, что процесс восстановления электроснабжения займет от трех до пяти дней. Чтобы избежать лишних расходов и неудобств, коммунальщики рекомендуют своевременно выполнять все требования.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Тарифы - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявил, что украинцам в 2025 году стоит ожидать повышения цены на электроэнергию и природный газ.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что тарифы на газ в Украине могут вырасти уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр.

В то же время, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что для Украины важно перейти к реальным рыночным тарифам, при этом обеспечив адресные субсидии для тех, кто нуждается в помощи.

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