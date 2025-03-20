Всего один секрет и счета за свет станут в разы меньше: что надо сделать

Счета за электроэнергию постоянно растут, и чтобы не перегружать энергосистему, стоит использовать бытовые приборы рационально.

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Как платить меньше за свет / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное о пользовании электроприборами:

Как экономить на электроплите, не меняя привычек в приготовлении пищи

Как правильно пользоваться духовкой, чтобы экономить электроэнергию

Специалисты облэнерго рекомендуют включать энергозатратные устройства в дневное время. Кроме того, важно правильно эксплуатировать технику, чтобы уменьшить ее потребление, сообщает Главред со ссылкой на Телеграф.

Летом, когда отопление не работает, больше всего электроэнергии тратят бойлеры, электроплиты, электродуховки и электрочайники.

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Бойлер (2-4 кВт)

Чистый бойлер нагревает воду быстрее и эффективнее. Если не удалять накипь, расход электроэнергии возрастает. Оптимальная температура воды - 55 °C: это обеспечивает комфорт и помогает экономить.

Электроплита (2-5 кВт)

Использование крышек во время приготовления значительно снижает расход электроэнергии. Кроме того, стоит выключать конфорки за несколько минут до готовности - остаточное тепло позволит блюду дойти без дополнительных затрат.

​ Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Электрочайник (1-3 кВт)

Наиболее распространенная ошибка - кипячение лишней воды. Чтобы экономить электроэнергию, нагревайте только необходимый объем.

Электродуховка (2-5 кВт)

Частое открывание дверцы духовки заставляет прибор тратить больше энергии на повторный нагрев. Планируйте блюда так, чтобы готовить несколько одновременно, а разогревать духовку - только при необходимости.

Коммунальные услуги в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, недавно в Верховной Раде прокомментировали вопрос возможного повышения тарифов на коммунальные услуги. Председатель комитета ВР Андрей Герус сообщил, что некоторые тарифы были пересмотрены в 2023 году, тогда как другие остаются неизменными с 2021 года.

Также обсуждался вопрос о возможном росте цен на электроэнергию. К сожалению, ситуация для населения остается сложной и не дает оснований для оптимистичных прогнозов.

Причиной роста тарифов стала отмена специального льготного тарифа, который действовал для владельцев домов с системами электроотопления. Эксперты объяснили, кому из украинцев придется платить больше.

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Что известно об издании "Телеграф"? "Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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