Всего один секрет и счета за свет станут в разы меньше: что надо сделать

Главное о пользовании электроприборами:
- Как экономить на электроплите, не меняя привычек в приготовлении пищи
- Как правильно пользоваться духовкой, чтобы экономить электроэнергию
Специалисты облэнерго рекомендуют включать энергозатратные устройства в дневное время. Кроме того, важно правильно эксплуатировать технику, чтобы уменьшить ее потребление, сообщает Главред со ссылкой на Телеграф.
Летом, когда отопление не работает, больше всего электроэнергии тратят бойлеры, электроплиты, электродуховки и электрочайники.
Бойлер (2-4 кВт)
Чистый бойлер нагревает воду быстрее и эффективнее. Если не удалять накипь, расход электроэнергии возрастает. Оптимальная температура воды - 55 °C: это обеспечивает комфорт и помогает экономить.
Электроплита (2-5 кВт)
Использование крышек во время приготовления значительно снижает расход электроэнергии. Кроме того, стоит выключать конфорки за несколько минут до готовности - остаточное тепло позволит блюду дойти без дополнительных затрат.
Электрочайник (1-3 кВт)
Наиболее распространенная ошибка - кипячение лишней воды. Чтобы экономить электроэнергию, нагревайте только необходимый объем.
Электродуховка (2-5 кВт)
Частое открывание дверцы духовки заставляет прибор тратить больше энергии на повторный нагрев. Планируйте блюда так, чтобы готовить несколько одновременно, а разогревать духовку - только при необходимости.
Коммунальные услуги в Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, недавно в Верховной Раде прокомментировали вопрос возможного повышения тарифов на коммунальные услуги. Председатель комитета ВР Андрей Герус сообщил, что некоторые тарифы были пересмотрены в 2023 году, тогда как другие остаются неизменными с 2021 года.
Также обсуждался вопрос о возможном росте цен на электроэнергию. К сожалению, ситуация для населения остается сложной и не дает оснований для оптимистичных прогнозов.
Причиной роста тарифов стала отмена специального льготного тарифа, который действовал для владельцев домов с системами электроотопления. Эксперты объяснили, кому из украинцев придется платить больше.
Больше экономических новостей:
- Кормят всю Украину: сразу два ключевых продукта резко "подскочили" в цене
- Буханка на вес золота: важный продукт бьет рекорд по росту цен в 20%
- Пенсию могут урезать до 50%: кто рискует потерять половину выплат
Что известно об издании "Телеграф"?
"Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
"Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред