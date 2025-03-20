Буханка на вес золота: важный продукт бьет рекорд по росту цен в 20%

В 2025 году будут несколько факторов, которые будут влиять на стоимость продуктов, в частности, и на хлеб.

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Что будет с ценами на хлеб до конца весны / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Украинцам надо готовиться к новому скачку цен на хлеб

Эксперт объяснил, что влияет на рост цен в Украине

Цены в Украине продолжают расти. Это также касается зерновых культур, в том числе хлеба и муки. Какой будет цена на хлеб до мая 2025 года в комментарии Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, в 2024 году хлеб подорожал более чем на 20% и эта тенденция продолжается.

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"В первые три месяца 2025 года цены на хлеб ежемесячно росли на 1,5-1,7%. Ожидается, что в марте-мае цены могут повыситься еще на 5-10%. Всего до конца года рост цен на хлеб может достичь 20%", - прогнозирует эксперт.

Как лучше всего хранить хлеб - инфографика / Главред

Ранее Марчук объяснял, что главной причиной роста цен стала инфляция, превысившая 12%, а также и война.

"Стоит добавить, что в конце 2024 года украинцы существенно не ощутили влияние закона об увеличении акцизов на горюче-смазочные материалы, который был принят в сентябре. Но почувствуют его влияние в текущем году. Уже сейчас бензин и дизтопливо подорожали, и исходя из этого мы можем констатировать, что подорожает логистика, и из-за этого могут вырасти цены на продукты", - отметил Марчук.

Цены на продукты в Украине - мнения экспертов

Как сообщал Главред, недавно эксперт Олег Пендзин дал свой прогноз, как долго будут дорожать продукты в Украине. Также он объяснил, что взлетит в цене больше всего.

В то же время аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопко дал ответ, возможен ли в Украине яичный кризис. По его словам, сегодня наша страна находится в значительно лучшем положении по обеспечению внутреннего рынка яйцами, чем США.

В свою очередь заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявил, что к Пасхе подорожают 3 популярных продукта. Дефицит рабочей силы заставляет производителей вводить автоматизацию, что требует значительных инвестиций, а это тоже сказывается на конечной стоимости продукции.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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