Возможен ли в Украине яичный кризис: эксперт дал ответ

О чем рассказал Максим Гопка:
- Какие факторы влияют на дефицит яиц;
- Изменится ли цена яиц к Пасхе
Украина сейчас находится в значительно лучшем положении по обеспечению внутреннего рынка яйцами, чем США. Об этом в комментарии Главреду заявил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка.
По словам эксперта, яичный кризис в США стал результатом длительного распространения высококонтагиозного птичьего гриппа H5N1.
"Потеря более 21 миллиона кур-несушек привела к дефициту продукции, а сокращение ветеринарной службы усложнило борьбу с распространением болезни. Этот кризис не был внезапным: с 2022 года вирус поразил 153 миллиона птиц, а это привело к рекордному росту цен на яйца и введению ограничений на их продажу. Зато в Украине не наблюдается подобных критических эпидемий. Это позволяет сохранить стабильность производства и избежать дефицита", - уточнил Максим Гопка.
По данным УКАБ, на начало 2025 года общее количество домашней птицы в Украине составило 186,42 миллиона голов, что на 0,9% больше, чем в предыдущем году. Этот, хоть и незначительный, рост является важным для производства яиц. Количество полученных яиц от птицы домашней в январе-декабре 2024 года составило 11455,4 млн штук, что на 0,7% больше, чем в 2023 году (тогда было получено 11379,4 млн штук).
За январь 2025 года было произведено 784 млн штук, что на 0,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 64% яиц производится в предприятиях, остальные 36% в хозяйствах населения.
"Дефицит не грозит, ведь в Украине с наступлением тепла предложение увеличивается, что и повлияет положительно на цену для потребителей", - добавляет эксперт.
Какой будет динамика цен на яйца в марте-апреле?
Как уточнил Максим Гопка, цены яиц на рынке формируются под влиянием нескольких ключевых факторов:
- Стоимость кормов: поскольку корма являются значительной составляющей себестоимости, цены на зерновые и кормовые культуры непосредственно влияют на стоимость яиц.
- Сезонность и погода: с увеличением светового дня весной растет яйценоскость кур, что увеличивает предложение и потенциально снижает цены. Однако, весенние заморозки и колебания температур могут увеличить расходы на обогрев, сдерживая снижение цен.
- Внешнеэкономические факторы: вспышки птичьего гриппа в других странах приводят к сокращению поголовья и увеличению импортного спроса, что может стимулировать экспорт из Украины.
Учитывая эти факторы, ожидается снижение цен на яйца в начале мая или даже в апреле при благоприятных условиях. Однако, перед Пасхой возможен временный рост цен из-за повышенного спроса. После праздников, при условии стабильности основных факторов, цены должны вернуться к сезонному уровню.
Как сообщал Главред, тенденция роста цен, которая началась осенью 2024 года, продолжается. Важным фактором в этом контексте является дальнейший рост инфляции, которая уже превысила 13,5%. Это существенно влияет на себестоимость производства продукции, а следовательно, и на ее конечную цену.
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Кто такой Максим Гопка
Максим Гопка - аналитик, который работает в Украинском клубе аграрного бизнеса. Он специализируется на исследованиях в сфере аграрного сектора, анализе рынков и трендов в аграрной экономике Украины.
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