Продукты будут стоить не дешево: эксперт объяснил, что взлетит в цене больше всего

Эксперт объяснил, что толкает инфляцию вверх и как что больше всего влияет на цены.

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Основные причины подорожания продуктов в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Эксперт объяснил:

Что больше всего влияет на цены в Украине

Какие главные причины подорожания

Рост инфляции в Украине будет только продолжаться, считает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он дал свой прогноз, как долго будут дорожать продукты в Украине.

"В действительности по оценкам февраль к февралю надо сказать, что Госкомстат обнародовал данные инфляции, у нас сейчас 13,4%. Январь к январю было 12,9, то есть инфляция растет. Еще раз говорю, что инфляция - это индекс роста потребительских цен. То есть это то, что мы с вами видим и в магазинах, и то, что мы имеем с вами с точки зрения оплаты услуг и так далее. И эта тенденция, к сожалению, она будет продолжаться, несмотря на действия, которые вызывает сегодня Национальный банк Украины. Вот мы увидели до 15,5% он повысил учетную ставку. Это как раз один из методов сдерживания инфляции", - сказал он в эфире Еспресо. видео дня

По мнению Пендзина, НБУ надеялся, что повышение учетной ставки сработает. Также от уровня обменного курса зависит стоимость импорта, поэтому НБУ укрепляет гривну.

"А поскольку Украина очень зависима от импорта, то это также должно сдерживать в определенной степени инфляционные процессы. Хотя есть объективные вещи, которые точно тянут цены вверх. Первая наиболее объективная причина - это урожай прошлого года. Он в действительности был паршивый, и это привело к тому, что у нас в ноябре прошлого года впервые за очень долгий период времени, например, появился на полках импортный картофель из Польши и Литвы. Мы всегда обходились своей, вплоть примерно где-то апреля обходились. А тут вдруг мы видите, начали завозить", - рассказал экономист.

Комментируя вопрос подорожания масла, эксперт заявил, что семена очень дорогие:

"То есть есть много моментов, которые являются объективными и, к сожалению, они будут тянуть цены вверх где-то примерно до мая, когда появятся первые поступления из открытого грунта овощей, фруктов с нашей территории".

Кроме этого, как объясняет Пендзин, на цены также имеют серьезное влияние обстрелы врага украинской энергосистемы, ведь они приводят к росту платы за энергоресурсы, и соответственно это ложится в себестоимость продукции.

"То есть есть объективные вещи, есть способы каким-то образом утолить общий процесс роста цен. Но я думаю, что максимум, что сделает Национальный банк Украины - это замедлит рост инфляции. Она все равно будет немножечко расти, и это ничего бы не было страшного, если бы не замороженные социальные стандарты. Мы с вами знаем, что у нас ни минимальная заработная плата, ни прожиточный минимум в этом году расти не будет. А как следствие, социальные платежи будут по сути без изменений", - добавил Пендзин.

Цены на продукты в Украине - что известно

Как сообщал Главред, цены на овощи и фрукты в Украине изменились. Цены на перец и кабачки выросли, а морковь и картофель подешевели.

Также в течение этой недели в Украине зафиксирован рост цен на томаты. В сети Auchan помидоры продают по 104,90 грн/кг, в АТБ - по 99,89 грн/кг, а в Сильпо цены стартуют от 108,90 грн/кг.

Кроме этого, до 120 грн выросла цена на тепличные огурцы. По данным аналитиков, объемы сборов овоща в украинских тепличных хозяйствах заметно снизились, тогда как торговая активность, наоборот, выросла.

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Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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