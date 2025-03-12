Украинцам выплатят до 180 тысяч гривен: кто может получить финансовую помощь

Главное:
- Украинские семьи получат поддержку для старта бизнеса
- Украинцам предлагают обучение и финансовую поддержку для собственного дела
В марте 2025 года украинцы будут иметь возможность подать заявку на финансовую поддержку от Благотворительной организации "СОС Детские городки Украины". Эта инициатива реализуется в рамках проекта "Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей", направленного на поддержку предпринимательства. Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.
Программа внедряется при поддержке Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Главный акцент - развитие малого бизнеса через обучение и предоставление грантовых средств.
"Поможем вам сделать первые шаги к предпринимательству и реализовать собственный потенциал. Важно: предусмотрено обязательное обучение с возможностью получения гранта на бизнес", - сообщают организаторы.
Проект охватывает три области:
- Киевскую;
- Полтавскую;
- Львовскую.
Подать заявку смогут:
- семьи с детьми, которые являются внутренне перемещенными лицами и проживают в этих регионах;
- многодетные или неполные семьи с несовершеннолетними детьми, а также лица с инвалидностью;
- приемные семьи, опекуны и детские дома семейного типа.
Участники программы будут иметь доступ к:
- дистанционному обучению под руководством экспертов;
- консультациям и менторскому сопровождению;
- финансовой помощи в размере до 180 тыс. грн на открытие или развитие собственного дела.
Финансовая помощь украинцам - что известно
Напомним, как сообщал Главред, некоторая категория украинцев получит повышение зарплаты. Это нововведение призвано повысить эффективность международного сотрудничества.
Также некоторые украинцы имеют возможность получить финансовую поддержку для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Выплата осуществляется только один раз в год, а для ее получения нужно соответствовать нескольким критериям.
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