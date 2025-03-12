Украинцам выплатят до 180 тысяч гривен: кто может получить финансовую помощь

Жителям трех областей окажут серьезную финансовую поддержку.

https://glavred.info/economics/ukraincam-vyplatyat-do-180-tysyach-griven-kto-mozhet-poluchit-finansovuyu-pomoshch-10646636.html Ссылка скопирована

Украинцам помогут начать бизнес / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

Украинские семьи получат поддержку для старта бизнеса

Украинцам предлагают обучение и финансовую поддержку для собственного дела

В марте 2025 года украинцы будут иметь возможность подать заявку на финансовую поддержку от Благотворительной организации "СОС Детские городки Украины". Эта инициатива реализуется в рамках проекта "Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей", направленного на поддержку предпринимательства. Об этом сообщается на странице фонда в Facebook.

Программа внедряется при поддержке Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Главный акцент - развитие малого бизнеса через обучение и предоставление грантовых средств.

видео дня

"Поможем вам сделать первые шаги к предпринимательству и реализовать собственный потенциал. Важно: предусмотрено обязательное обучение с возможностью получения гранта на бизнес", - сообщают организаторы.

Проект охватывает три области:

Киевскую;

Полтавскую;

Львовскую.

Подать заявку смогут:

семьи с детьми, которые являются внутренне перемещенными лицами и проживают в этих регионах;

многодетные или неполные семьи с несовершеннолетними детьми, а также лица с инвалидностью;

приемные семьи, опекуны и детские дома семейного типа.

Участники программы будут иметь доступ к:

дистанционному обучению под руководством экспертов;

консультациям и менторскому сопровождению;

финансовой помощи в размере до 180 тыс. грн на открытие или развитие собственного дела.

Финансовая помощь украинцам - что известно

Напомним, как сообщал Главред, некоторая категория украинцев получит повышение зарплаты. Это нововведение призвано повысить эффективность международного сотрудничества.

Также некоторые украинцы имеют возможность получить финансовую поддержку для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Выплата осуществляется только один раз в год, а для ее получения нужно соответствовать нескольким критериям.

Больше экономических новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред