Цены на сигареты в Украине взлетят уже в апреле: сколько придется платить

К 2028 году акцизный налог продолжит расти и достигнет 90 евро за 1000 сигарет, что еще больше скажется на конечной стоимости.

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Табачный налог значительно вырос / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Коротко:

С апреля в Украине подорожает табак

Налоговая рассказала, как рост акциза повлияет на цены

С 1 апреля в Украине вырастет акцизный налог на табачные изделия для производителей и импортеров. Законопроект №11090 уже передан на подпись президенту. Если его примут, ставки акциза будут привязаны к курсу евро, а не гривны, как было раньше, сообщила Государственная налоговая служба.

Согласно ее данным, доля налоговых обязательств по акцизному налогу в средневзвешенной розничной цене сигарет составляет 55,8%, что меньше установленных 60%.

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Таким образом, в 2025 году акцизный налог на 1000 сигарет вырастет с 57,4 евро до 78 евро. Теперь минимальный акциз на каждую пачку будет составлять 78 грн по текущему курсу НБУ. Как результат, конечная цена сигарет может вырасти на 40 грн. за пачку.

По данным Министерства финансов, средняя стоимость пачки сигарет среднего сегмента сейчас составляет 104,30 грн. После повышения акциза цена может вырасти до 140 грн за упаковку.

По прогнозам народного депутата Ярослава Железняка в Telegram, к 2028 году акцизный налог продолжит расти и достигнет 90 евро за 1000 сигарет, что еще больше скажется на конечной стоимости.

В то же время законом предусмотрено исключение для табачных изделий для электрического нагрева, таких как IQOS или Ploom. Для них ставка акциза будет ниже, чем для традиционных сигарет.

Рост цен и тарифов в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в Украине подорожает электроэнергия. В Yasno рассказали, кому из украинцев придется платить больше.

Кроме этого, тарифы на воду в Украине вырастут также. Больше всего подорожание коснется жителей Киева, где традиционно самые высокие тарифы.

В то же время в НБУ рассказали, насколько подорожали продукты. Согласно их данным, в ближайшие месяцы инфляция будет расти, но во втором полугодии ожидается ее замедление.

Больше экономических новостей:

Что такое акциз? Акциз - одна из разновидностей осуществляемых государством налогов (сборов), не связанных с получением прибыли предпринимателем (товаропроизводителем, торговцем). Это - самые распространенные государственные косвенные (побочные) налоги (сборы) на определенные продукты массового спроса (предметы роскоши, табак, алкогольные напитки, ценные металлы и прочее), которые взимают с производителей или продавцов товаров. Акциз включается в цену товара, которую платит потребитель товара, а его размер и сумма взимаются в государственный или местный бюджет. Часто применяется к отдельным импортным товарам с целью защиты внутреннего рынка и поддержки отечественного товаропроизводителя, пишет Википедия.

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