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В Украине взлетели цены: в НБУ рассказали, насколько подорожали продукты

Руслана Заклинская
11 марта 2025, 18:50
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По прогнозу НБУ, в ближайшие месяцы инфляция будет расти, но во втором полугодии ожидается ее замедление.
В Украине взлетели цены: в НБУ рассказали, насколько подорожали продукты
В Украине выросла инфляция / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Кратко:

  • Уровень инфляции ускорился до 13,4% в годовом измерении
  • Продукты питания подорожали на 13%
  • НБУ прогнозирует дальнейший рост инфляции в ближайшие месяцы

Инфляция в феврале 2025 года выросла до 13,4% в годовом измерении. В месячном измерении потребительские цены повысились на 0,8%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, говорится в комментарии НБУ по уровню инфляции.

По данным Нацбанка, сырые продукты питания подорожали на 13%. Фрукты, мука и крупы подорожали из-за низкого урожая прошлого года. Цены на мясо (свинину и курятину) и сахар приблизились к уровню цен стран-партнеров из-за активного экспорта.

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"В то же время подорожание овощей несколько замедлилось благодаря расширению предложения за счет импорта, поступлению нового тепличного урожая и снижению спроса на отдельные позиции", - говорится в сообщении.

Стоимость обработанных продовольственных товаров также росла высокими темпами, в феврале годовая инфляция в этом сегменте ускорилась до 16,7%. Как отмечают в Нацбанке, основными факторами остаются подорожание продовольственного сырья, повышение расходов предприятий на электроэнергию, оплату труда и транспортные расходы.

"В результате высокими темпами дорожали хлеб и отдельные хлебопродукты, масло, мясо и молокопродукты. Из-за роста цен на мировых рынках дорожали отдельные импортные товары, в частности сыры, чай, кофе и шоколад", - отметили в НБУ.

Непродовольственные товары росли в цене относительно медленнее - до 4,4% в годовом измерении. В то же время стоимость одежды и обуви оставалась ниже, чем в феврале прошлого года.

Темпы роста стоимости услуг также незначительно ускорились и составили 14,3% в годовом измерении. По сравнению с январем увеличилась стоимость услуг в сфере здравоохранения, транспорта, связи, отдыха и культуры. Зато подорожание услуг личного ухода, страховых и финансовых услуг замедлилось.

Цены на топливо в феврале продолжили расти и годовая инфляция в этом сегменте достигла 13,9%. Увеличение стоимости автогаза стало главным фактором ускорения подорожания топлива, однако конкуренция среди АЗС, достаточное предложение бензина и оптимизация логистики импорта частично сдерживали этот процесс.

"Инфляция будет расти в ближайшие месяцы из-за дальнейшего влияния худших прошлогодних урожаев и увеличения производственных затрат предприятий на энергообеспечение и оплату труда. Однако во втором полугодии она должна вернуться на траекторию замедления благодаря принятым НБУ мерам по усилению монетарной политики и постепенному исчерпанию влияния временных факторов", - отметили в Нацбанке.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине изменились цены на овощи и фрукты. Морковь подешевела с 34 до 30 грн/кг, картофель - с 20 до 18 грн/кг. В то же время выросли цены на томаты (до 85-95 грн/кг), сладкий перец (до 170-190 грн/кг) и кабачки (до 100-120 грн/кг).

Также начал ощущаться дефицит импортных помидоров, что привело к резкому росту цен. Причина - сокращение импорта из Турции, где неблагоприятные погодные условия снизили производство.

Как сообщал Главред, в Украине в течение года наблюдался существенный рост цен на молочные продукты, что стало следствием сокращения производства молока и уменьшения поголовья коров, особенно в хозяйствах населения. За январь 2025 года производство молока сократилось на 1,8% по сравнению с прошлым годом.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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