Давит политика Трампа: аналитик сказал, каким будет курс доллара к концу 2025 года

Новая политика президента США создает напряжение на финансовых рынках, влияя на курс валют.

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Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы Козырева:

До конца года курс доллара может достичь уровня 45 грн/доллар

Прогноз среднегодового курса - около 43 грн/доллар

Курс евро может вырасти до 46,35-48 грн/доллар до конца года

Национальный банк Украины (НБУ) вероятно будет вынужден постепенно девальвировать гривню до уровня, заложенного в бюджете на конец года - 45 гривен за доллар. Среднегодовой курс может составить около 43 гривен за доллар. Таким прогнозом поделился аналитик Алексей Козырев, пишет Минфин.

"По среднегодовому курсу я ориентировался бы на уровень около 43 гривен", - сказал он.

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Учитывая текущие тенденции на международных финансовых рынках и сохранение соотношения между евро и долларом, Козырев прогнозирует, что до конца года курс евро в Украине может вырасти до уровня около 46,35-48 гривен за доллар.

Эксперт также отметил, что новая политика президента США Дональда Трампа создает напряжение на мировых финансовых рынках. Как следствие, на валютные рынки, в том числе и украинский, влияет постоянное психологическое и экономическое давление.

"После последних решений США психологическое и экономическое давление на гривну растет. Это хорошо видно по сумме ежедневного превышения сдачи валюты населением, которое увеличилось в последние дни, над суммой покупки валюты гражданами", - отметил Козырев.

По его словам, несмотря на сложности НБУ сохраняет достаточный "запас прочности" в виде высоких золотовалютных резервов.

"Этого достаточно для того, чтобы НБУ смог удержать ситуацию под полным контролем на межбанке через свои интервенции по продаже доллара и опосредованно влиять на курс на наличном рынке как по доллару, так и по евро", - добавил Козырев.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине снижается стоимость доллара. Официальный курс с 5 по 8 марта снизился с 41,57 до 41,21 грн. Курс наличного доллара в обменниках этих выходных будет колебаться от 41,00 до 41,60 грн.

Также Национальный банк Украины снизил курс доллара до 41,21 грн за 1 доллар на 10 марта, что является минимальным уровнем с октября 2024 года. Курс евро вырос до 44,72 грн.

Кроме этого, НБУ рассматривает возможность изменения курсообразующей валюты с доллара на евро, но решение пока не принято. Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сообщил, что доля евро в расчетах увеличивается: 50% - импорт, 30% - экспорт, 22-23% - наличный рынок.

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Кто такой Алексей Козырев? Алексей Козырев - аналитик с более 23-летним опытом работы в банковской системе, из которых 21 год провел на руководящих должностях. Специализируется на валютных вопросах, ценных бумагах, инвестиционных проектах, кредитовании и международных рынках. Участвовал в рабочих группах Национального банка Украины и программах USAID. Автор более 5 тысяч статей и комментариев в области банковского дела и финансов, а также многочисленных телевизионных интервью.

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