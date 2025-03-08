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Резкое падение курса доллара: нужно ли украинцам бежать в обменники

Мария Николишин
8 марта 2025, 12:38
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Евро подорожало, что сказывалось и на украинском валютном рынке.
Резкое падение курса доллара: нужно ли украинцам бежать в обменники
Курс доллара / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Стоимость доллара стремительно падает
  • Курс уменьшился до 41,21 грн/доллар

В Украине снижается стоимость доллара. Официальный курс с 5 до 8 марта уменьшился с 41,57 до 41,21 грн. Курс наличного доллара в эту субботу и воскресенье в большинстве обменников будет находиться в пределах коридора: прием от 41,00 до 41,25 грн и продажа от 41,30 до 41,60 грн. Об этом заявил аналитик Минфина.

По его словам, на такую тенденцию повлияла активная работа Нацбанка на торгах по проведению интервенций, проседание доллара на международном рынке после очередных действий Дональда Трампа о введении 25% пошлин на отдельные товары из Канады и Мексики.

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"В сочетании с угрозами Трампа о скором введении 25% пошлин еще и на европейские товары, и ответными мерами со стороны Канады и Китая в виде введения таможенных пошлин на товары из США, евро подорожал на внешних площадках за неделю с уровня в 1,068 до 1,086 доллара, что сказывалось и на украинском валютном рынке", - говорится в сообщении.

Аналитик Минфина добавил, что спред между покупкой и продажей доллара будет находиться в большинстве обменников в пределах 20-25 копеек, а по евро - в пределах 20-40 копеек. Оптовые обменники будут готовы работать, как всегда, с меньшим уровнем спреда - в пределах 15-18 копеек по доллару и 20-25 копеек по евро.

Кроме того, отмечается, что учитывая скачки евро и проседание доллара на мировом валютном рынке, волатильность на украинском рынке по курсу этих валют возрастет.

"Но это не означает, что украинцам нужно немедленно бежать в обменники со скупкой подорожавшего евро и одновременной сдачей подешевевшего доллара. Вы в этом случае заранее потеряете за счет двойной конвертации обеих валют через гривну", - подчеркнул аналитик.

Резкое падение курса доллара: нужно ли украинцам бежать в обменники
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара - последние новости Украины

Как сообщал Главред, глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Национальный банк Украины рассматривает возможность смены основной курсообразующей валюты с доллара на евро.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в первые десять дней марта валютный рынок будет оставаться под влиянием тенденций февраля. Официальный курс гривны к доллару США с 3 по 9 марта будет колебаться в пределах 41,6-42,2 грн/долл.

В то же время, кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский говорил, что в марте курс доллара будет колебаться в пределах 41,7 - 43,0 грн/долл., а курс евро - 43,0 - 45,0 грн/евро.

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Что за ведомство Минфин?

Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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