Доллар пошел на взлет: банкир сказал, каким будет курс валют до 9 марта

В течение первых десяти дней марта валютный рынок Украины будет работать по аналогичным принципам, что и в феврале, считает Тарас Лесовой.

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Прогноз курса доллара / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

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Каким будет курс доллара и евро с 3 по 9 марта

Какие факторы влияют на курс валют

В первые десять дней марта валютный рынок будет оставаться под влиянием тенденций февраля. Официальный курс гривны к доллару США с 3 по 9 марта будет колебаться в пределах 41,6-42,2 грн/долл. Об этом рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"Достаточно стабильным будет коридор официального курса: основные колебания будут происходить в пределах 41,6-42,2 грн/долл. Режим "управляемой гибкости", как и раньше, будет служить важным предохранителем к любым хаотическим курсовым изменениям, а текущие курсовые изменения будут минимальными и разнонаправленными", - отметил он. видео дня

Лесовой отметил, что на рынке будет сохраняться сезонный рост предложения валюты, связанный с подготовкой к посевной кампании и необходимостью уплаты налога на прибыль предприятиями в первой половине марта. Это может существенно сократить потребность в валютных интервенциях НБУ.

По его словам, в январе валютные вливания регулятора сократились в 1,4 раза по сравнению с декабрем - с 5,3 млрд долл. до 3,75 млрд долл. Приемлемым уровнем интервенций в марте будет 600-800 млн долл. в неделю.

Банкир отметил, что снижение учетной ставки до 14,5% в январе помогло сдержать инфляцию и поддержать стабильность гривны. В результате в течение февраля официальный курс не пересекал отметку 42 грн/долл. Однако 6 марта НБУ может повысить ставку до 15-15,5% из-за ожидаемого роста индекса потребительских цен в феврале на 1-1,5% (с начала года - 2,7%).

"На мой взгляд, по крайней мере еще несколько месяцев инфляционное давление будет оставаться ощутимым. А новая учетная ставка фактически будет гарантировать, что на валютном рынке не произойдут головокружительные курсовые изменения", - предположил Лесовой.

Ожидаемые показатели валютного рынка с 3 по 9 марта:

Курсовые коридоры: 41,6-42,2 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро на межбанке; 41,6-42,3 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро на наличном рынке.

Ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн; в банках - до 0,1-0,2 грн; в обменниках - до 0,3 грн.

Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0 грн;

Недельное курсовое отклонение: 1-1,5% от понедельничного курса.

Таким образом, валютный рынок будет оставаться стабильным. В то же время потенциальное повышение учетной ставки может продлить период "курсового спокойствия".

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, гривня после падения на межбанке начала укрепляться, но этот процесс может быть непродолжительным. В марте курс доллара будет колебаться в пределах 41,7-43,0 грн/долл., евро - 43,0-45,0 грн/евро, прогнозирует экономист Александр Хмелевский.

Также финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что существенного укрепления гривны ожидать не стоит, хотя пока курс остается относительно стабильным. Он рекомендует покупать валюту сейчас, поскольку до конца года доллар может вырасти до 47 грн/долл.

Как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины снизил курс доллара после трехдневного роста. На 24 февраля официальный курс установили на уровне 41,59 грн/долл., что на 14 копеек меньше, чем накануне.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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