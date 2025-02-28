Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Доллар пошел на взлет: банкир сказал, каким будет курс валют до 9 марта

Руслана Заклинская
28 февраля 2025, 00:37
29
В течение первых десяти дней марта валютный рынок Украины будет работать по аналогичным принципам, что и в феврале, считает Тарас Лесовой.
Доллар пошел на взлет: банкир сказал, каким будет курс валют до 9 марта
Прогноз курса доллара / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара и евро с 3 по 9 марта
  • Какие факторы влияют на курс валют

В первые десять дней марта валютный рынок будет оставаться под влиянием тенденций февраля. Официальный курс гривны к доллару США с 3 по 9 марта будет колебаться в пределах 41,6-42,2 грн/долл. Об этом рассказал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

"Достаточно стабильным будет коридор официального курса: основные колебания будут происходить в пределах 41,6-42,2 грн/долл. Режим "управляемой гибкости", как и раньше, будет служить важным предохранителем к любым хаотическим курсовым изменениям, а текущие курсовые изменения будут минимальными и разнонаправленными", - отметил он.

видео дня

Лесовой отметил, что на рынке будет сохраняться сезонный рост предложения валюты, связанный с подготовкой к посевной кампании и необходимостью уплаты налога на прибыль предприятиями в первой половине марта. Это может существенно сократить потребность в валютных интервенциях НБУ.

По его словам, в январе валютные вливания регулятора сократились в 1,4 раза по сравнению с декабрем - с 5,3 млрд долл. до 3,75 млрд долл. Приемлемым уровнем интервенций в марте будет 600-800 млн долл. в неделю.

Банкир отметил, что снижение учетной ставки до 14,5% в январе помогло сдержать инфляцию и поддержать стабильность гривны. В результате в течение февраля официальный курс не пересекал отметку 42 грн/долл. Однако 6 марта НБУ может повысить ставку до 15-15,5% из-за ожидаемого роста индекса потребительских цен в феврале на 1-1,5% (с начала года - 2,7%).

"На мой взгляд, по крайней мере еще несколько месяцев инфляционное давление будет оставаться ощутимым. А новая учетная ставка фактически будет гарантировать, что на валютном рынке не произойдут головокружительные курсовые изменения", - предположил Лесовой.

Ожидаемые показатели валютного рынка с 3 по 9 марта:

  • Курсовые коридоры: 41,6-42,2 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро на межбанке; 41,6-42,3 грн/долл. и 43,5-45 грн/евро на наличном рынке.
  • Ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн; в банках - до 0,1-0,2 грн; в обменниках - до 0,3 грн.
  • Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0 грн;
  • Недельное курсовое отклонение: 1-1,5% от понедельничного курса.

Таким образом, валютный рынок будет оставаться стабильным. В то же время потенциальное повышение учетной ставки может продлить период "курсового спокойствия".

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, гривня после падения на межбанке начала укрепляться, но этот процесс может быть непродолжительным. В марте курс доллара будет колебаться в пределах 41,7-43,0 грн/долл., евро - 43,0-45,0 грн/евро, прогнозирует экономист Александр Хмелевский.

Также финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что существенного укрепления гривны ожидать не стоит, хотя пока курс остается относительно стабильным. Он рекомендует покупать валюту сейчас, поскольку до конца года доллар может вырасти до 47 грн/долл.

Как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины снизил курс доллара после трехдневного роста. На 24 февраля официальный курс установили на уровне 41,59 грн/долл., что на 14 копеек меньше, чем накануне.

Читайте также:

Кто такой Тарас Лесовой?

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс валют курс гривны обмен валют курс доллара курс евро валютный прогноз
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Самая масштабная атака на город": россияне бьют "Шахедами" по Сумам

"Самая масштабная атака на город": россияне бьют "Шахедами" по Сумам

23:54Украина
"Мы должны завоевать мир": Британия и Ирландия готовы отправить войска в Украину

"Мы должны завоевать мир": Британия и Ирландия готовы отправить войска в Украину

23:43Война
"Очень скоро или никогда": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

"Очень скоро или никогда": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

23:05Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 28 февраля: Тельцам - радостная новость, Стрельцам - счастье

Гороскоп на завтра 28 февраля: Тельцам - радостная новость, Стрельцам - счастье

"Хочу сделать громкое заявление": Ирина Билык назвала дату окончания войны

"Хочу сделать громкое заявление": Ирина Билык назвала дату окончания войны

Украину накроет грязное облако, будет трудно дышать: стала известна дата

Украину накроет грязное облако, будет трудно дышать: стала известна дата

Самое мистическое новолуние 2025: гороскоп Таро на две недели 28 февраля - 14 марта

Самое мистическое новолуние 2025: гороскоп Таро на две недели 28 февраля - 14 марта

Где 3 отличия между кроликами: только "настоящий детектив" отгадает за 17 секунд

Где 3 отличия между кроликами: только "настоящий детектив" отгадает за 17 секунд

Последние новости

02:30

"Встряска и шок": эксперт спрогнозировал, может ли Трамп "сдать Украину"

02:00

Бритни Спирс "набросилась" на бывшего мужа: "На парня нужно надеть намордник"

01:58

Опытные хозяйки призвали добавить ложку соды в пылесос: в чем причина

01:30

Без химии и краски: элементарный лайфхак очистки ограждения от плесени и мха

00:59

Трамп готовит для Путина сюрприз: политик раскрыл планы президента США

Украина способна победить РФ, имея лишь поддержку Европы, война может закончиться в 2025-м – ПалийУкраина способна победить РФ, имея лишь поддержку Европы, война может закончиться в 2025-м – Палий
00:37

Доллар пошел на взлет: банкир сказал, каким будет курс валют до 9 марта

27 февраля, четверг
23:54

"Самая масштабная атака на город": россияне бьют "Шахедами" по Сумам

23:43

"Мы должны завоевать мир": Британия и Ирландия готовы отправить войска в Украину

23:42

"Красный флаг": третья жена Остапчука заговорила про его неудачные браки

Реклама
23:14

Ольга Сумская показалась вместе со старшей дочерью-молчуньей

23:05

"Очень скоро или никогда": Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине

23:01

C каким вином едят рыбу: как получить гастрономическое удовольствие

22:33

Женился и получает новое гражданство: экс-жена Кензова рассказала, где он сейчас

22:21

"Страдают все": Горовая сделала громкое заявление о новом решении Минкульта

22:07

Горят квартиры и есть пострадавшая: россияне ударили "Шахедами" по Запорожью

22:05

Переговоры с Трампом и гарантии безопасности: главные новости Украины (дайджест)

22:02

Быстрый способ сделать компост - лайфхаки для дачников

21:41

"Мы сможем все": Катя Осадчая восхитила молодым видом своей мамы

21:26

"Это все перечеркивает!": Потап осудил Минкульт за запрет на выезд для артистов

21:25

ТОП-10 авто, которые не подведут: свежий рейтинг моделей 2025 года от экспертов

Реклама
21:11

"Везли тело из Севастополя": Маша Ефросинина поделилась своей болью

21:10

Как подготовить автомобиль к весне: водителям назвали 5 главных правил

21:04

Зачем китайцы выдают себя за родственников усопших: в чем секрет

21:01

Китай ждет "два трупа": как Си Цзиньпин отреагирует на союз Трампа с Путиным

21:01

"Вступления в НАТО не будет": Трамп заявил о гарантиях безопасности для Украины

20:56

"Я такое говорил?": Трамп отрекся от своего заявления, что Зеленский - "диктатор"

20:45

Внучка Ротару показала дорогущий лук с голым животом

20:35

Впервые за 4 года: в Украине рекордно подешевел популярный овощ

20:25

Кошка исчезла во время переезда: место, где ее нашли через 3 недели удивляет

20:24

Украину накрывают дожди и снег: в каких областях ждать непогоду

20:07

Уже не $500 млрд: в США сказали, сколько планируют заработать на сделке с Украиной

20:00

Можно навлечь беду в дом: что из секонд-хенда не стоит покупать и за копейки

19:52

"Есть объяснение": у Зеленского назвали цель пророссийских заявлений Трампа

19:44

Некоторым пенсионерам будут платить больше: кому повысят выплаты уже в апреле

19:32

Как сажать морковь на туалетной бумаге: проверяем лайфхак из интернета

19:15

"Ослы и люди - самая дешевая сила": есть ли реальный шанс закончить войну в 2025 годуВидео

19:10

В Украине ограничивают поставки электроэнергии: заденет ли бытовых потребителей

19:10

Как российский генерал опозорился на фронтемнение

18:57

Езда с включенным светом в салоне: эксперты объяснили, "светит" ли штраф

18:52

Не только иностранные войска: в МИД сказали, что нужно для безопасности Украины

Реклама
18:52

Хитрые европейцы всегда ставят бутылки с водой возле дома: в чем причина

18:48

Цены "взлетели" почти в 4 раза за год: в Украине дорожает популярный продукт

18:29

Что говорит о вас черный цвет в гардеробе: психолог раскрыл интересный нюанс

18:18

Что делать, если рассада погибает - как избежать типичных ошибок при выращивании

18:15

Россиянин "раскололся" на допросе и признался в казни украинского военнопленногоВидео

18:15

Жена Виталия Козловского показала, как певец забирал ее и сына из роддома

18:06

"Дальнобойный бонус": чего ждать Украине от нового правительства в Германии

17:45

Трамп передумал встречаться с Зеленским, но вмешался Макрон - BFMTV

17:39

Зачем на сковородке отверстие в ручке: ответ удивляет даже опытных поваров

17:23

Взорван командный пункт РФ: детали мощного удара по россиянам на Запорожье

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять