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Доллар внезапно ушел в пике: каким будет курс валют с 24 февраля

Руслана Заклинская
21 февраля 2025, 18:50
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Курс доллара снизился после роста в течение трех дней подряд.
Доллар внезапно ушел в пике: каким будет курс валют с 24 февраля
Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким будет официальный курс доллара 24 февраля
  • Курс евро на 24 февраля

Национальный банк Украины снизил курс доллара после трехдневного роста. Гривня укрепила свои позиции. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс доллара на понедельник, 24 февраля, установили на уровне 41,59 грн/долл. Таким образом, гривня укрепилась на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Курс евро также претерпел изменения. Официальный курс на 24 февраля составляет 43,51 грн/евро, что на 4 копейки ниже, чем днем ранее.

К 16:00 на межбанковском валютном рынке Украины зафиксированы следующие котировки:

  • Доллар США - 41,58-41,62 грн/долл,
  • Евро - 43,50-43,53 грн/евро.

В банковских обменниках средняя стоимость наличного доллара снизилась до 41,75 грн/долл., тогда как курс продажи составляет 41,70 грн/долл. Наличный курс евро в обменниках установлен на уровне 43,98 грн/евро (покупка) и 43,75 грн/евро (продажа).

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что существенного снижения курса доллара ожидать не стоит, хотя сейчас сохраняется относительная стабильность. Он советует рассматривать покупку валюты уже сейчас, поскольку до конца года курс может вырасти до 47 грн/долл.

Также в случае затяжной войны доллар может подняться до 46 грн/долл., тогда как завершение войны может способствовать более позитивному сценарию для гривны.

Как сообщал Главред, курс доллара в Украине продолжит расти и может превысить 45 грн/долл. уже в этом году, свидетельствуют данные НБУ. По прогнозу аналитика Алексея Козырева, до конца недели курс в банках составит 41,30-42,20 грн/долл., а в обменниках 41,40-42,10 грн/долл. Курс евро будет колебаться в пределах 42,80-44,25 грн/евро.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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