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"Долларопад" на фоне переговоров о мире: что будет дальше и стоит ли покупать валюту

Анна Ярославская
17 февраля 2025, 12:16
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Дно пройдено. Дальше на курс доллара будут влиять не только экономические факторы.
Курс валют, доллар, гривня
На курс доллара будут влиять не только экономические факторы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Чего ждать от курса доллара в Украине
  • Стоит ли покупать валюту сейчас

После активизации мирных переговоров по завершению войны в Украине курс гривни может укрепиться. Эксперты спрогнозировали, чего ждать от курса в ближайшее время и стоит ли покупать валюту.

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара после четырехдневного повышения.

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Официальный курс доллара США к гривне на понедельник, 17 февраля, установили на уровне 41,63 грн/долл. Гривня усилилась на 17 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Евро, наоборот, подорожал. Нацбанк установил курс евро на 17 февраля на уровне - 43,59 грн/евро, что означает ослабление гривни на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Курс валют с 17 по 23 февраля - прогнозы

Член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин рассказал ТСН, что "дно пройдено". Дальше на курс доллара будут влиять не только экономические факторы, но и политические – прежде всего, информация о ходе переговоров по миру в Украине.

"И чем больше будем слышать оптимизм, тем меньше будет расти курс. Доллар на текущей неделе дешевле вряд ли будет, стабильность уже имеем, а вероятность восходящего тренда вероятна", – сказал Шевчишин.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что в течение текущей недели курс доллара продолжит расти.

По его словам, курс заметно пойдет вверх, как на межбанковском, так и на наличном рынках. Возможен возврат на межбанке до 42 грн/доллар, а на наличном – ближе к 42,5 грн.

В свою очередь, глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский более оптимистичен.

"Еще неделю курс доллара будут сдерживать положительные ожидания дальнейшего развития событий. На межбанке гривня не пересечет отметку в 42 грн/доллар, то есть наличный курс также останется на нынешнем уровне", - считает он.

Что делать - продавать или покупать валюту?

Шевчишин советует покупать валюту с прицелом на то, что средний курс на текущий год давно анонсирован властями на уровне 45 грн/доллар. Это значит, что к концу года доллар может стоит 47 грн.

"Лучше купить доллары сегодня по 42 гривни, чем завтра-послезавтра по 43 и выше. Ведь какими могут быть итоги мирных переговоров – не знает никто", - сказал он.

По его словам, продавать валюту сейчас не стоит.

"Если есть желание инвестировать, например, в гривневые ценные бумаги или положить деньги в банк, лучше это сделать сразу в гривне, а не путем продажи уже имеющейся валюты", – считает Шевчишин.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Забловский советует украинцам диверсифицировать сбережения, то есть владеть разными финансовыми активами, каждый из которых имеет разный уровень риска.

"Для рядового украинца портфель может состоять из долларов, евро, депозитов, ОВГЗ, банковских металлов – золотые и серебряные слитки. Сейчас удачное время для покупки валюты, потому что курс пока стабилен и достаточно выгоден", - отметил он.

Курс валют в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин посоветовал в первой половине года покупать доллары, а во второй - евро. Однако все будет зависеть от развития ситуации в стране.

В 2025 году курс доллара в Украине продолжит расти, но существенных колебаний на валютном рынке не предвидится. До конца года курс доллара может достичь 45 гривен. Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Ректор Международного института бизнеса Украины Александр Савченко считает, что курс доллара в Украине со временем стабилизируется и не будет дальше пересекать отметку 43 грн, однако к концу 2025 года валюта может преодолеть исторический рубеж.

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Кто такой Андрей Шевчишин

Андрей Шевчишин — украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.

Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Экономическая кибернетика. Выпустился в 1995 году.

Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК в должности руководителя аналитического департамента.

В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения по изменению списка бумаг, по которым оценивают индекс.

Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК.

Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex.

Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

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