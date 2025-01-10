Что лучше покупать - доллар или евро в Украине 2025: ответ аналитика

Курс валют будет зависеть от развития ситуации в стране и от того, когда начнутся мирные переговоры.

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Андрей Шевчишин назвал преимущества инвестирования в доллар США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Что будет с курсом валют, если война затянется до 2026 года

Курс доллара в Украине снова установил рекорд - американская валюта подорожала до 42,28 гривень. В то же время евро стоит 43, 55 грн. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал, куда лучше инвестировать деньги - в американскую или европейскую валюту в течение 2025-го и что будет с курсом валют до конца года.

По его словам, в первой половине года украинцам лучше покупать доллары, а во второй - евро. Однако все будет зависеть от развития ситуации в стране, передает РБК Украина.

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"На первое полугодие и ближайшие месяцы я бы рекомендовал вкладывать в доллар. Он выглядит привлекательнее евро, поскольку евро сейчас под давлением", - сказал Шевчишин.

Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Когда лучше начинать покупать евро

Аналитик предположил, что активная фаза войны в Украине завершится в первой половине этого года, поэтому евро будет под давлением большую часть полугодия.

"Когда станет понятно, что мы переходим к переговорам, замораживанию конфликта или достижению мирных соглашений, евро начнет восстанавливаться по отношению к доллару", – объяснил Шевчишин.

Что будет с гривней

В первом полугодии 2025-го гривня будет слабой, а потом возможна стабилизация при условии хорошего урожая и активности аграрного сектора. Однако осенью снова может начаться ослабление украинской национальной валюты.

"Относительно вложений: в первые три месяца 2025 года – это доллар. Далее, поскольку Украина переходит к переговорам, Европа будет иметь экономическое оживление. Это поддержит евро во второй половине года, и тогда евро может стать более привлекательным, чем доллар. При этом гривня будет слабеть во всех сценариях. Но нужно будет следить за ситуацией", – сказал финансовый аналитик.

Шевчишин прогнозирует что курсу гривни к доллару может достичь уровня 43-44 грн и стабилизироваться на уровне 45 грн до лета. В конце года курс может вырасти до 47 гривен за доллар.

Если война продлится до 2026 года, то это будет влиять на евро, которое будет оставаться под давлением, и доллар будет превосходить европейскую валюту в течение всего года.

Курс доллара в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, в 2025 году курс доллара в Украине продолжит расти, но существенных колебаний на валютном рынке не предвидится. До конца года курс доллара может достичь 45 гривен. Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что бюджет страны предусматривает среднегодовой курс на уровне 45 грн/долл. По его словам, в 2025 году курс доллара будет оставаться в пределах 42-45 грн за доллар без значительных колебаний.

Напомним, 8 января официальный курс доллара установили на уровне 42,23 гривны, что на 3 копейки больше, чем в предыдущий день. Евро, наоборот, немного снизился: официальный курс составляет 43,88 гривны (-3 копейки).

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Кто такой Андрей Шевчишин Андрей Шевчишин — украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex. Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности Экономическая кибернетика. Выпустился в 1995 году. Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК в должности руководителя аналитического департамента. В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения по изменению списка бумаг, по которым оценивают индекс. Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК. Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex. Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.

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