Доллар установил третий рекорд в 2025 году: НБУ объяснил резкий рост курса

Спрос на валюту подталкивает курс доллара вверх на межбанковском рынке, сообщили в Нацбанке.

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Курс доллара взлетел до нового исторического максимума / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Курс доллара на 8 января установили на уровне 42,23 грн/долл

Официальный курс евро - 43,88 грн/евро

Официальный курс доллара на среду, 8 января, установили на уровне 42,23 гривны за доллар. Гривна ослабла на 3 копейки и доллар достиг нового исторического максимума. Об этом говорится на сайте НБУ.

Относительно курса евро, гривна несколько укрепила свои позиции. Официальный курс евро на 8 января составляет 43,88 гривны за один евро, что на 3 копейки выше предыдущего показателя.

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На межбанковском валютном рынке по состоянию на 16:00 котировки гривны к доллару установили 42,30-42,33 гривны за доллар, а евро - на уровне 44,01-44,02 гривны за евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Почему вырос курс доллара

В декабре 2024 года в Украине вырос чистый спрос на безналичную иностранную валюту, что было связано с повышением бюджетных расходов и активными операциями бизнеса в конце года.

"Учитывая необходимость компенсации увеличенного структурного дефицита частного сектора (преимущественно из-за сезонных факторов), а также с целью сохранения устойчивости валютного рынка, НБУ повысил объемы чистой продажи иностранной валюты (до 5,3 млрд долларов)", - говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

В то же время среднемесячный обменный курс гривны в декабре снизился на 1% из-за увеличенного спроса на валюту, свидетельствуют данные отчета. Разница между наличным и официальным курсами составляла около 1%.

"Для обеспечения устойчивости валютного рынка и постепенного замедления инфляции до цели 5% НБУ в декабре повысил учетную ставку до 13,5%", - пояснил НБУ.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, 6 января доллар установил первый рекорд в 2025 году. Официальный курс тогда составлял 42,09 грн/долл. Курс евро укрепился до 43,33 грн/евро

Официальный курс доллара на 7 января повысили до 42,2 грн, что на 11 копеек выше предыдущего курса. С начала года курс вырос на 17 копеек - 1 января он составлял 42,03 грн.

Как сообщал Главред, в 2025 году курс доллара в Украине, вероятно, останется в пределах 42-45 грн за доллар без значительных колебаний. По словам главы Комитета экономистов Андрея Новака, бюджет предусматривает среднегодовой курс на уровне 45 грн за доллар.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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